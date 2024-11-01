edición general
HP ha integrado un ordenador completo dentro de un teclado: tiene Windows, es ligero y ya te viene con ratón

El EliteBoard G1a tiene el aspecto de un teclado de oficina convencional, pero en su interior alberga todos los componentes necesarios para funcionar como un ordenador personal: procesador AMD Ryzen AI de la serie 300, memoria RAM, almacenamiento, ventilador, altavoces estéreo y puertos de conexión. Basta con conectarlo a un monitor mediante USB-C, encender el ratón Bluetooth incluido y emparejado de fábrica, y el equipo está listo para funcionar.

etiquetas: hp , teclado , compacto , ordenador , spectrum , commodore64
comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
HP ¡ha inventado el Spectrum (o el Commodore 64, según prefiera usted)! xD xD xD
#2 marcotolo
#1 es lo primero que he pensado despues de ver si era del mundotoday,
por otro lado sera por teclados con windows y una raspberry, orange o nanopi... y enciam ni tiene pantalla ni un pequeño proyector ni nada
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Habiendo los miniPCs actuales que si quieres los puedes poner tras el monitor (se ven mucho en centros comerciales ahora) el invento este .. es un poco anécdota para echar unas risas.
#6 marcotolo
#4 si, si a ver el cacharro este no lo veo mal, aunque no vi nada de su capacidad real de cpu ram y tal que supongo que llevara disipacion activa y sera decente, lo que me hace mas coña es como lo venden las webs de noticias
powernergia #5 powernergia
#1 El portátil sin pantalla.
#3 EISev
A ver si saco la RPi 400 ...
