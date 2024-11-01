HP ha integrado un ordenador completo dentro de un teclado: tiene Windows, es ligero y ya te viene con ratón

El EliteBoard G1a tiene el aspecto de un teclado de oficina convencional, pero en su interior alberga todos los componentes necesarios para funcionar como un ordenador personal: procesador AMD Ryzen AI de la serie 300, memoria RAM, almacenamiento, ventilador, altavoces estéreo y puertos de conexión. Basta con conectarlo a un monitor mediante USB-C, encender el ratón Bluetooth incluido y emparejado de fábrica, y el equipo está listo para funcionar.