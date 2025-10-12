Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: "Si llegan a estar solas las mata"

Dos mujeres, madre e hija, están hospitalizadas tras sufrir varias mordeduras de un pitbull de su propiedad que se liberó del bozal y arremetió contra ellas. El ataque se produjo en plena calle y no fue a más gracias a que las dos mujeres pudieron refugiarse en un portal próximo. Aun así, sufrieron heridas de consideración , principalmente en brazos y manos. Las dos fueron ingresadas en el Hospital Valle del Nalón, situado en las proximidades, aunque la madre tuvo que ser derivada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).
| etiquetas: pitbull , ppp , langreo , asturias
Si es que te tienes que reír. Los de las protectoras son un peligro, les da igual todo mientras puedan encasquetar al perro.
¿sabes que con la mala prensa que tiene esta raza pese a no ser per se intrínsecamente malévolos asesinos son los más difíciles de colocar cuando los abandonan -y los abandonan por estos motivos mucho más que a otras razas-? por eso me flipa la mala praxis desde la protectora como para no detectar problemas de comportamiento graves (no soy telépata así que no sé si al perro lo abandonó un cani que ya le había enseñado todo lo malo o si sus problemas vienen de estar en jaulas o qué) y entregarlo tan alegremente, sabiendo lo difícil que es colocarlos, hacerlo con seguridad.
Hay mucho irresponsable en las protectoras.