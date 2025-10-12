Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: "Si llegan a estar solas las mata"

Dos mujeres, madre e hija, están hospitalizadas tras sufrir varias mordeduras de un pitbull de su propiedad que se liberó del bozal y arremetió contra ellas. El ataque se produjo en plena calle y no fue a más gracias a que las dos mujeres pudieron refugiarse en un portal próximo. Aun así, sufrieron heridas de consideración , principalmente en brazos y manos. Las dos fueron ingresadas en el Hospital Valle del Nalón, situado en las proximidades, aunque la madre tuvo que ser derivada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).