Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: "Si llegan a estar solas las mata"

Dos mujeres, madre e hija, están hospitalizadas tras sufrir varias mordeduras de un pitbull de su propiedad que se liberó del bozal y arremetió contra ellas. El ataque se produjo en plena calle y no fue a más gracias a que las dos mujeres pudieron refugiarse en un portal próximo. Aun así, sufrieron heridas de consideración , principalmente en brazos y manos. Las dos fueron ingresadas en el Hospital Valle del Nalón, situado en las proximidades, aunque la madre tuvo que ser derivada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

ur_quan_master #4 ur_quan_master
Si tiene que pasar, mejor a los propietarios que a gente inocente.
9 K 113
#2 unocualquierax
A ver qué día exterminan a esa puta raza de perros.
8 K 99
angeloso #3 angeloso
Un perro creado en exclusiva para que muerda sin provocación no debería tener lugar en sociedad.
6 K 74
Supercinexin #5 Supercinexin
Sólo quería jugar.
2 K 41
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#5 ¡Si no hace nada!
0 K 11
sotillo #1 sotillo
Esto es cosa del karma ese, poco me parece
1 K 22
lonnegan #14 lonnegan
#1 Adoptar a un pitbull en una perrera, no se como pudo pasar :-D
0 K 11
HAL9K #8 HAL9K
"la probe seguía hablando con el perro y tratando de tranquilizarlo pero nada, no había manera"
Si es que te tienes que reír. Los de las protectoras son un peligro, les da igual todo mientras puedan encasquetar al perro.
0 K 11
Mecaguen #11 Mecaguen
Si no tienes experiencia ¡Compra, no adoptes!
0 K 10
#13 amusgada
#12 y el "sois" ¿a quien incluye?

¿sabes que con la mala prensa que tiene esta raza pese a no ser per se intrínsecamente malévolos asesinos son los más difíciles de colocar cuando los abandonan -y los abandonan por estos motivos mucho más que a otras razas-? por eso me flipa la mala praxis desde la protectora como para no detectar problemas de comportamiento graves (no soy telépata así que no sé si al perro lo abandonó un cani que ya le había enseñado todo lo malo o si sus problemas vienen de estar en jaulas o qué) y entregarlo tan alegremente, sabiendo lo difícil que es colocarlos, hacerlo con seguridad.
0 K 8
#7 amusgada
Joer, perro recién sacao de una protectora y que se asusta. No es una "fiera que lleva embebido en la sangre asesinar", son perros de muy buen carácter cuando se los adiestra. Pero hay que trabajar con ellos, máxime si salen de protectora los prubinos (fue un ruido fuerte lo que le asustó). No sé qué protectora en Langreo se lo dejaría adoptar sin un mínimo de formación, espero de ésta aprendan
0 K 8
HAL9K #10 HAL9K
#7 Los perros de protectora arrastran muchísimos problemas de comportamiento. Muchos de esos problemas son dificilísimos de trabajar. En un entorno controlado (la protectora) el perro puede permanecer en un estado mínimamente equilibrado. Pero en entornos más caóticos con muchísimos estímulos (ruidos, personas, perros...) los problemas afloran con una facilidad pasmosa.
Hay mucho irresponsable en las protectoras.
0 K 11
Gadfly #12 Gadfly
#7 sois la Ostia
0 K 7
#6 Kuruñes3.0 *
Selección natural. Buena estampa, los mascotistas de {0x1f4a9} huyendo cómo ratas dejando resolver a otros el problema que han causado.
0 K 7

