Un hospital, sancionado a pagar 1,2 millones de euros por destruir un CD que contenía pruebas de un paciente

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 1.200.000 euros a IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.U. (Quirón Salud Madrid) por la eliminación indebida de pruebas médicas aportadas por un paciente. El caso pone el foco en un aspecto crítico—y a menudo mal entendido—de la protección de datos en el ámbito sanitario: la conservación de la documentación clínica, incluso cuando no ha sido generada por el propio centro. Para leer la resolución: www.aepd.es/documento/ps-00288-2024.pdf
