Un hospital, sancionado a pagar 1,2 millones de euros por destruir un CD que contenía pruebas de un paciente

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 1.200.000 euros a IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.U. (Quirón Salud Madrid) por la eliminación indebida de pruebas médicas aportadas por un paciente. El caso pone el foco en un aspecto crítico—y a menudo mal entendido—de la protección de datos en el ámbito sanitario: la conservación de la documentación clínica, incluso cuando no ha sido generada por el propio centro. Para leer la resolución: www.aepd.es/documento/ps-00288-2024.pdf

me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
En noviembre de 2021, un paciente entregó al hospital un CD con resonancias magnéticas realizadas entre 2018 y 2020 en otros centros, con el objetivo de que fueran comparadas clínicamente con una nueva prueba antes de someterse a su tratamiento asistencial en el hospital. Meses después, al solicitar la devolución del soporte, el hospital le comunicó que las imágenes ya no estaban disponibles debido a su política interna de eliminación de archivos por falta de espacio.


Fernando_x #3 Fernando_x
Por qué será que antes de entrar en la noticia he pensado en Quirón y cuando lo he confirmado no me ha extrañado nada....
Potemkin_ #5 Potemkin_
#3 #4 Son tan especialitos, que sin el PP dándoles dinero "que no es de nadie", estarían arruinados y en concurso de acreedores hace mucho tiempo. Pero mientras estén los corruptos dando pasta, seguirán ahí.
pepel #4 pepel
Joder con Quirón Salud (y como sea de Madrid ya no te digo nada).
jonolulu #2 jonolulu
Otra Quironada
