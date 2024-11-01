edición general
35 meneos
39 clics
Horror en México: Hallan más de 450 bolsas con restos humanos en Jalisco

Horror en México: Hallan más de 450 bolsas con restos humanos en Jalisco

Al menos 456 bolsas con restos han sido encontradas en distintos puntos cercanos al estadio Akron, sede del Mundial 2026, en Jalisco. José Raúl Servín García, integrante del colectivo Guerreros Buscadores, reveló que los colectivos han documentado presiones y amenazas que apuntan a la participación o intimidación del crimen en el manejo de cuerpos dentro de las instituciones oficiales.La magnitud del hallazgo reabre el debate sobre las prioridades del gobierno estatal y federal frente a la crisis de desaparecidos en México, que Jalisco encabeza

| etiquetas: méxico , desapariciones , narco , restos , bolsas , jalisco
30 5 0 K 281 actualidad
14 comentarios
30 5 0 K 281 actualidad
Comentarios destacados:    
Pertinax #3 Pertinax
¿Horror? Esto en Méjico es un sábado por la tarde.
6 K 75
#1 Ovidio
¿La hija de puta de Sheinbaum que dice al respecto?
1 K 21
alcama #4 alcama
#1 Culpa de los conquistadores españoles
3 K 34
#6 Luiskelele
#1 que luchar contra el narco es de turbo derecha y españoles.
1 K 22
#9 unocualquierax *
#6
Es una barbaridad.
La solución no la sé, pero al leer estas noticias de Méjico me cuesta no justificar lo que hizo y hace Bukele en El Salvador.
Es una situación muy compleja. Parece que son las narcomafias quienes controlan Méjico, tal vez tanto como las grandes empresas.
Y si tenemos en cuenta que esas mafias están conchavadas con la CIA y la DEA yanquis, pues más que complejo, es difícil de cojones arreglar ese país.
0 K 7
#11 Ovidio
#9 Y si tenemos en cuenta que esas mafias están conchavadas con la CIA y la DEA yanquis

Sí, la culpa siempre es de otro...
0 K 10
#12 unocualquierax
#11
Entre todos la mataron y ella sola se murió.
0 K 7
#13 Luiskelele
#9 es que la única solución viable llegados el punto en el que están es la de Bukele.

Pero eso sería no sé qué de los derechos humanos y no otras vainas. Ahora, los derechos de los cientos de miles de muertos al año (que se dice pronto) esos ya dan más igual.
0 K 11
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#1 Que es normal, eso pasa hace mucho en México
0 K 20
iñakiss #5 iñakiss
Joder… 450 son muchas bolsas :-O
1 K 21
Asimismov #7 Asimismov
#5 dos DANAS valencianas.
0 K 12
Torrezzno #10 Torrezzno
Que nos devuelvan el oro!
0 K 19
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
alli un dia mas casi, tambien no hace mucho encontraron una granja o asi que la llamaron el austwich de america, pero bueno alli...abrazos y no balazos, y español cabron!! como si el resto del mundo no los tienen calados ya
1 K 11
mis_cojones_en_bata #8 mis_cojones_en_bata
El carnicero de la bahía???????
0 K 9

menéame