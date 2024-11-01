Horror en México: Hallan más de 450 bolsas con restos humanos en Jalisco

Al menos 456 bolsas con restos han sido encontradas en distintos puntos cercanos al estadio Akron, sede del Mundial 2026, en Jalisco. José Raúl Servín García, integrante del colectivo Guerreros Buscadores, reveló que los colectivos han documentado presiones y amenazas que apuntan a la participación o intimidación del crimen en el manejo de cuerpos dentro de las instituciones oficiales.La magnitud del hallazgo reabre el debate sobre las prioridades del gobierno estatal y federal frente a la crisis de desaparecidos en México, que Jalisco encabeza
Es una barbaridad.
La solución no la sé, pero al leer estas noticias de Méjico me cuesta no justificar lo que hizo y hace Bukele en El Salvador.
Es una situación muy compleja. Parece que son las narcomafias quienes controlan Méjico, tal vez tanto como las grandes empresas.
Y si tenemos en cuenta que esas mafias están conchavadas con la CIA y la DEA yanquis, pues más que complejo, es difícil de cojones arreglar ese país.
Sí, la culpa siempre es de otro...
Entre todos la mataron y ella sola se murió.
Pero eso sería no sé qué de los derechos humanos y no otras vainas. Ahora, los derechos de los cientos de miles de muertos al año (que se dice pronto) esos ya dan más igual.