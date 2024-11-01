Horror en México: Hallan más de 450 bolsas con restos humanos en Jalisco

Al menos 456 bolsas con restos han sido encontradas en distintos puntos cercanos al estadio Akron, sede del Mundial 2026, en Jalisco. José Raúl Servín García, integrante del colectivo Guerreros Buscadores, reveló que los colectivos han documentado presiones y amenazas que apuntan a la participación o intimidación del crimen en el manejo de cuerpos dentro de las instituciones oficiales.La magnitud del hallazgo reabre el debate sobre las prioridades del gobierno estatal y federal frente a la crisis de desaparecidos en México, que Jalisco encabeza