publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
61
clics
Un horno histórico de Gràcia, obligado a cerrar por la subida del alquiler: "3.000 euros al mes es imposible de asumir" (CAT)
El horno Santa Clara situado en Travessera de Gràcia ha bajado definitivamente su persiana después de 80 años. El motivo es compartido con otros negocios de la capital
|
etiquetas
:
gracia
,
barcelona
9
1
0
K
128
actualidad
14 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Andreham
A mi lo que me parece inasumible es que alguien se levante más que el sueldo mensual de ingenieros, médicos o científicos que curan el cáncer por secuestrar cuatro paredes.
8
K
92
#5
NPCMeneaMePersigue
#2
#1
Segun estudios a los turistas la masificacion y que las ciudades como barcelona se conviertan en lo mismo que todas las demas de europa, mismos café, tiendas gentrificadas los espanta, es decir si movemos en redes que las ciudades pierden el alma y estan masificadas entonces espantaremos a los turistas
0
K
17
#6
Macnulti_reencarnado
#1
tú es que debes vivir en los mundos de yupi.
2
K
31
#11
DayOfTheTentacle
#1
que compraron trabajando...
2
K
30
#13
Nastar
#1
en gracia un local debe generar miles y miles de euros al mes, es normal que el propietario quiera aprovecharlo.
Los del horno, en 80 años, tiempo habran tenido de comprar sus cuatro paredes propias.
Hasta los cojones de los que se empeñan en decidir que puede hacer uno con sus propiedades, y esto ya ni siquiera es una vivienda....
2
K
19
#2
YeahYa
Hace ya 5 años que me fui de Barcelona. Esperad un local de pokes o empanadas argentinas ocupando el sitio de esta mítica panadería.
Dejo este videoclip que resume perfectamente la mierda putrefacta en que se ha convertido la ciudad:
www.youtube.com/watch?v=_basz2j4_OE
1
K
28
#4
JuanCarVen
#2
Un decorado de cartón piedra.
1
K
30
#7
cosmonauta
#2
Hay barrios y barrios. Gràcia se lo cargaron hace muchos años.
En mi barrio no hay Pokémons de esos. Empanadas argentinas, alguna, pero están buenas.
0
K
15
#9
DayOfTheTentacle
Y en muchas otras calles locales por 800€ sin alquilar porque no hay vida en esas calles... (pienso en mi calle del eixample)
1
K
17
#3
cosmonauta
hostia...hay alguna falta de ortografía por ahí que da miedo.
0
K
15
#10
Connect
Hay gente que de alguna manera le está sacando mejor rendimiento a esos precios de alquiler. Es ley de vida. No es la primera vez que pasa. Antes que este horno desaparecieron tiendas de muebles de mimbre, mercerías y video-clubs. Luego droguerías de barrio, pescaderías y hasta carnicerías y tiendas de ropa. En su lugar aparecen otros negocios más acorde a hoy en día.
Un horno tradicional está muy bien para el que valora el sabor y la calidad del pan. Pero en una época en que hay gente…
» ver todo el comentario
0
K
14
#12
Nuisaint
Y pondrán otro McDonald's, Burger King, KFC, Five Guys o Taco Bell que ya inundan la ciudad.
0
K
8
#8
hakcer_dislexico
Es una putada, pero en 80 años pagando un alquiler no se les ocurrio comprar el local? Hace medio siglo seria ya de su propiedad.
0
K
7
#14
u_1cualquiera
#8
si te sale más rentable alquilar que comprar en el corto plazo y no piensas que te lo van a subir….
0
K
11
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
