La homosexualidad está en el cerebro, afirma Dr. José Joaquín Puello

De acuerdo con Puello, los órganos masculinos o femeninos externos no son realmente lo que determina el género. La homosexualidad ha sido, a lo largo de la historia, un tema que despierta opiniones variadas, así como numerosas reflexiones y debates en el ámbito social. Entre las preguntas más frecuentes destacan si la orientación sexual es innata, si tiene un origen biológico o si está influida por factores culturales y sociales.