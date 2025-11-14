edición general
4 meneos
30 clics

La homosexualidad está en el cerebro, afirma Dr. José Joaquín Puello

De acuerdo con Puello, los órganos masculinos o femeninos externos no son realmente lo que determina el género. La homosexualidad ha sido, a lo largo de la historia, un tema que despierta opiniones variadas, así como numerosas reflexiones y debates en el ámbito social. Entre las preguntas más frecuentes destacan si la orientación sexual es innata, si tiene un origen biológico o si está influida por factores culturales y sociales.

| etiquetas: la homosexualidad , cerebro , salud , neurología
3 1 2 K 22 ciencia
12 comentarios
3 1 2 K 22 ciencia
Comentarios destacados:    
Feindesland #1 Feindesland
¿Y dónde se suponía que estaban, si no?

xD xD
3 K 51
Graffin #2 Graffin
#1 En el pene. Y se transmite por contacto.
Si tocas el pene de otro hombre te vuelves gay.
En las mujeres no se cómo funciona, no es mi campo de estudio.
8 K 111
ChatGPT #5 ChatGPT
#2 y por picadura de la Cobra gay
2 K 33
Graffin #12 Graffin
#5 Gracias por la info, no soy zoólogo.
0 K 8
Yorga77 #4 Yorga77
#2 Tengo una pariente que lleva tocando mujeres desde la adolescencia y creo o al menos creo que es gay. Estas navidades pienso preguntarle a su esposa si cree eso posible.
0 K 17
TonyStark #3 TonyStark
los anormales que defienden las terapias de conversión deberían darle una leidita, aunque con el retraso que llevan encima seguro que no entienden una mierda...
3 K 36
#6 Klamp
Es la cobra gay si te pica te vuelves gay
0 K 8
Nylo #7 Nylo *
los órganos masculinos o femeninos externos no son realmente lo que determina el género

Paso 1: redefinir lo que se entiende por género (aquí toca equiparar "género" a "orientación sexual").
Paso 2: realizar cualquier estúpida afirmación sobre lo que determina el género en base a eso.
Paso 3: facturar.
2 K 31
Fran_Ramos #10 Fran_Ramos
#7 sobre todo facturar.
0 K 7
neuron #8 neuron
No es aprendido, está en el cerebro, lo que quiere decir que la persona que es homosexual es porque esa zona, la circunvolución singulada, es la que maneja el género de cada uno de nosotros

El cerebro es plástico y su función primária es aprender! :palm:
0 K 9
mono #9 mono
Pues habrá que extirpar el cerebro a los sospechosos.
0 K 11
capitan__nemo #11 capitan__nemo
¿Pero qué es lo que genera ese cerebro innato?
¿Los genes?
¿O la temperatura de los huevos como en los cocodrilos?
0 K 20

menéame