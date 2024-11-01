Las homologaciones de títulos universitarios extranjeros emitidas en 2025 se triplicaron hasta alcanzar las 30.303, récord absoluto

El Gobierno resolvió en 2025 de manera favorable 65.319 expedientes de homologaciones (49.906) y equivalencias (35.658) de títulos universitarios extranjeros. Casi la mitad de esos dictámenes positivos corresponden a la profesión médica, que en concreto, supuso 8 de cada 10 homologaciones (79,7%), hasta superar las 30.303.