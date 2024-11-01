Las homologaciones de títulos universitarios extranjeros emitidas en 2025 se triplicaron hasta alcanzar las 30.303, récord absoluto

El Gobierno resolvió en 2025 de manera favorable 65.319 expedientes de homologaciones (49.906) y equivalencias (35.658) de títulos universitarios extranjeros. Casi la mitad de esos dictámenes positivos corresponden a la profesión médica, que en concreto, supuso 8 de cada 10 homologaciones (79,7%), hasta superar las 30.303.
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Cuesta una barbaridad conseguir homologar un título universitario.
Importamos médicos hispanoamericano y exportamos médicos nacionales
Es lo que yo creo) a que el estado pone pocas plazas, estrangula la oferta de las mismas, y a la vez, contrata fuera.
Quizá la razón sea justo la que comenta el compañero, El estado piensa: les voy a dar condiciones de mierda y se van a ir, pues mejor no formo medios y los contrato al peso de países más pobres… ahorro pasta para volquetes de putas tanto en educación como en salarios. Win win win