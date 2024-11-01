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Las homologaciones de títulos universitarios extranjeros emitidas en 2025 se triplicaron hasta alcanzar las 30.303, récord absoluto

El Gobierno resolvió en 2025 de manera favorable 65.319 expedientes de homologaciones (49.906) y equivalencias (35.658) de títulos universitarios extranjeros. Casi la mitad de esos dictámenes positivos corresponden a la profesión médica, que en concreto, supuso 8 de cada 10 homologaciones (79,7%), hasta superar las 30.303.

| etiquetas: homologacion , títulos , extranjeros , medicina
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7 comentarios
1 0 0 K 7 actualidad
WcPC #1 WcPC
Pues tiene cojones la cosa.
Cuesta una barbaridad conseguir homologar un título universitario.
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elmakina #3 elmakina
#1 ¿Que cuesta qué? Lo que cuesta es tiempo.
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FunFrock #2 FunFrock
En España no puedes estudiar Medicina, pero te aceptamos el título de fuera.

Importamos médicos hispanoamericano y exportamos médicos nacionales
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elmakina #4 elmakina
#2 Dices que no puedes estudiar medicina en España y a continuación que exportamos médicos. ¿En qué quedamos?
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taSanás #6 taSanás *
#4 se refiere (y si no es así,
Es lo que yo creo) a que el estado pone pocas plazas, estrangula la oferta de las mismas, y a la vez, contrata fuera.

Quizá la razón sea justo la que comenta el compañero, El estado piensa: les voy a dar condiciones de mierda y se van a ir, pues mejor no formo medios y los contrato al peso de países más pobres… ahorro pasta para volquetes de putas tanto en educación como en salarios. Win win win
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powernergia #7 powernergia
#2 Os llenáis la boca criticando que solo viene gente sin formación pero tampoco os gusta que vengan los formados.
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taSanás #5 taSanás
Emitida en el 2025 y solicitadas allá por el 2013 o así xD
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menéame