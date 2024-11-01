Hombre muerto caminando

Siendo honestos, salvo que suceda algo ahora mismo inimaginable (literalmente un milagro) nos vamos a estrellar. No es imaginable ningún otro desenlace. Vamos a sufrir una pérdida muy duradera, quizá incluso permanente, de un 25% o más de nuestro consumo energético, y va a suceder durante los próximos meses. Vamos a ver como una buena parte de nuestras industrias se hunden para nunca jamás recuperarse. Vamos a ver como el paro de dispara. Y en fases avanzadas de esta debacle, vamos a ver escasez de combustibles y hasta de alimentos....
| etiquetas: the oil crash , dead man walking , crisis , energias , ormuz , irán
Lo siguiente es obligar a Ucrania a llegar un acuerdo con Rusia... y si se resiste que se las arreglen. A continuación llegar a acuerdos de suministros de gas y petroleo con Rusia.
Ya está bien de ser los pagafantas de esta guerra entre rusos y sus primos hermanos. Está en un punto muerto de espiral destructiva para Ucrania. Cada vez más. Que alguien. Les diga de una puta vez al payaso de su presidente que perdieron la guerra hace mucho y solo alargan el sufrimiento de su población.
Israel no se ha comido medio mundo entero a bocaos siendo educados y buenas personas ni tampoco amenazando a los gobiernos con pegarles dos hostias si no le hacen caso. Se lo ha comido con dinero.
Empresas por todas partes, contratos, dorar la píldora a políticos con maletines, acciones de empresas israelíes... si ganamos nosotros tú también ganas... esto nos beneficia a todos... tú dame y después pásate a recoger el dinero y/o las acciones...
Cuando ves la banca, las big-tech,… » ver todo el comentario
Y lo de Ucrania; opinion pública. Hemos permaneció en ese fregado jodiendonos los hidrocarburos rusos porque la opinion pública es favorable a los "pobres ucranianos" frente al malevolo Putin. Nadie se piensa en serio que Putin se vaya a poner a invadir más países europeos. Ellos están hasta los huevos también con las sanciones.
Espera a que esto de Irán impacte de lleno a la economía, como no hemos visto en décadas, (Israel no quiere soltar ese hueso/oportunidad por nada ahora) para que veas como la opinión pública se les vira a los líderes de la UE; la solución energía barata de Rusia.
"La guerra de Irán entra en su cuarta semana. Una vez más, para evitar un pánico y hundimiento generalizado de las bolsas al abrir la sesión del lunes, se ha tenido que inventar una noticia para apaciguar al mercado. En este caso, Donald Trump ha decretado una tregua de 5 días (solo de la parte americana, Israel va a la suya), según él, gracias a fructíferas conversaciones con Irán durante este fin de semana (conversaciones ya desmentidas por las autoridades iraníes).… » ver todo el comentario
Del 20% del petróleo que pasa por Ormuz, el 16% se va para Asia, y solo el 4% llega aquí.
4% y es el fin del mundo? Pero vamos a ver, si con el Covid y la crisis de las navieras el tema fue mucho peor, y aquí estamos...
En fin, apocalipsis armagedon, segunda venida y ejércitos celestiales contra Satanás.
Iran es el primero que quiere el estrecho abierto, le va el pib en ello
Sólo están pasando 5 barcos al día, 90 barcos en 18 días.
Antes eran de 130 a 150 barcos al día
Que EEUU saque sus pezuñas de los demás países y deje de acosarnos militarmente.
Y problema resuelto, se vuelve a abrir el estrecho y vuelve a fluir el petróleo (sí, ya sé, hay que reparar algo de infraestructura, pero eso no es el crash oil)