Hombre de mediana edad recién separado, el perfil más reacio a utilizar preservativo

Las XXV Jornadas de Salud Sexual de Casipa pusieron el foco en prácticas como el 'Chemsex' y en los avances en prevención

skaworld #15 skaworld
#13 Home meu... si no follo algun vicio me tiene que quedar...
3 K 48
Gry #11 Gry
#7 La verdad es que es un cambio bienvenido con respecto a la tendencia que hay de extender la juventud hasta que ya peinas canas xD
1 K 35
Khadgar #2 Khadgar
Primero vinieron los chemtrails, ahora los chemsex. :shit:
1 K 32
Gry #3 Gry
¿Más reacios que los hombres de mediana edad (de 25 a 44 según el artículo) con pareja estable? Suena raro.
1 K 28
skaworld #5 skaworld
#3 los hombres de mediana edad con pareja estable que follan son una anecdota estadistica despreciable
11 K 138
#6 ombresaco
#5 - En qué se parecen un soltero y un casado?
+ Los dos piensan que el otro folla más
7 K 95
skaworld #12 skaworld
#6 #8 Y por eso no teneis la 4º medalla del perfil de meneame, la que certifica que tus genitales solo son funcionales en los periodos de máxima visibilidad del cometa Halley durante los cuales, los meneantes de pro celebramos el fastuoso ritual de apareamiento que garantiza la perpetuacion de la especie
2 K 41
mariKarmo #13 mariKarmo
#12 a estas horas y ya drogándote?
1 K 29
#19 ombresaco
#12 vaya... intentaré no contar más chistes para conseguir esa medalla que ignoraba.
1 K 23
devilinside #25 devilinside
#12 O sea, un polvo cada 75 años. Buena media
1 K 24
mariKarmo #8 mariKarmo
#5 Será en tu caso cielo, que yo pego unos polvos con mi marido que me duele el culo 2 semanas.
2 K 45
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#8 o sea cada dos semanas xD
1 K 15
#22 Cuchifrito
#21 #18 ¿Cada dos semanas? ¿Y no os da envidia? {0x1f614}
0 K 10
#24 fingulod
#22 A ver, las folladas que echo son olímpicas

(cada cuatro años :troll: )
0 K 8
#21 fingulod
#8 Eso quiere decir que como mucho follas dos veces al mes. Con una caja de preservativos te da para un año.
0 K 8
#9 trasparente
#5 Follo menos que un casado.
2 K 37
allaquevamos #17 allaquevamos
#5 Estos follan con profesionales del ramo.
Trabaje en el polígono de Villaverde Alto y no veas la de hombre de mediana edad usando esos servicios a primera hora de la mañana, hay casi casi hasta cola.
Yo nunca entenderé que te levantes para ir al curro, taller, almacén, oficina sobre las 8AM y antes de entrar lo que más te apetezca es hacer uso de estos servicios. Eso sí, estos entraran relajados que no veas.
2 K 31
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#3

¿25 a 44 mediana edad? Pero si hay gente en las juventudes peperianas a punto de jubilarse. xD
0 K 19
#20 Marisadoro
Captcha-Marque en la foto:
"Hombres de mediana edad recién separados"  media
0 K 13
O.OOЄ #1 O.OOЄ
Así se explica todo.
0 K 9
pablisako #23 pablisako
A pelito siempre.
0 K 9
#14 pirat
Es al contrario, éramos los que no sabíamos hacerlo sin preservativo.
0 K 7
#4 Kuruñes3.0 *
El tio que no quiere usar condón la mayoría de las veces le da miedo que se le desempalme en el proceso. Si la tienes como piedra te la suda el condón o ponerle medio coco.
0 K 7
mariKarmo #10 mariKarmo *
#4 Picha piedra y picha esponja. Los clásicos.

No sé cual prefiero xD

Las picha piedra son más efectivas pero las picha esponja dan más juego y son más divertidas.
1 K 29
repix #16 repix
Y putero.
0 K 6

