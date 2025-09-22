edición general
Sánchez en la conferencia sobre Palestina en la ONU: “Es un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y ante el olvido”

El presidente promete seguir “tomando medidas valientes con quienes quieran sumarse” para frenar el genocidio en Gaza.

Pertinax
El cariño que le tengo tiende a cero, pero lo que eh, eh.
Katapulta2
#1 pues está en juego la humanidad. Si permitimos un genocidio televisado en directo, ¿en qué clase de monstruos nos estamos convirtiendo?
Pertinax
#2 Precisamente por eso meneo.
Alcalino
#2 Exacto, y peor aún, se abre la puerta a que cualquiera le haga lo mismo a cualquier otro sin consecuencias.
AntiTankie
#2 ah, es porque sale en la tele
Katapulta2
#7 no, es porque es en directo y no hay que esperar 80 años para el documental....


Madre de dios, ¿que mierda tienes en la cabeza?
AntiTankie
#8 Yo no veo la televisión, me informo a través de fuentes alternativas, como el resto de los meneantes.
Katapulta2
#9 y esas fuentes alternativas no tienen !Interneeee..!

Reinicia el ruter...
arreglenenlacemagico
pedro que tu sabes que no va a valer para nada si israel quiere axfisia a los palestinos esto es por tus votantes y que no se hable de la corrupcion
me parece muy bien que los palestinos tengan su territorio pero si israel quiere no lo dejara existir , espero que esto implique dejar de dar dinero a la agencia para palestina y se destine a un fondo global para todos los refugiados porque si todas las vidas valen igual no se porque la ONU tiene una agencia exclusiva para un territorio cuando ni…   » ver todo el comentario
Alcalino
#4 No te digo que no haya propaganda para los votantes pero.... que político no lo hace?

Y en cualquier caso, si estos pasos no tuvieran ningún valor a Israel no se rebotaría tanto como lo está haciendo.

Israel se ha creído intocable hasta el punto que era imposible hacerles la mas mínima crítica.

Para poder acabar ayudando a los palestinos y obligar a Israel a que respete los derechos humanos, el primer paso es conseguir que Israel deje de creerse intocable y que esto no le va a salir gratis, y son unos primeros pasos muy tímidos, pero es que el muro a derribar es muy grueso.

Lo que a mi no me vale es decir "como no va a servir para nada", pues no hagamos nada.
Vinicius_Jr.
Y la financiación ilegal de tu partido que tal va? Mucho palestina toca no?
