·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15166
clics
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El bombazo sobre Vox que hoy da La Vanguardia
6371
clics
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de Xiangshan
7410
clics
El burdel de Cariñosas robots en China. Mejor que las reales, Succión sónica con IA
6372
clics
La celebrada portada de la revista 'New Yorker' sobre la censura mediática de Trump
4559
clics
PP y Vox en la Diputación de Toledo gastan 15.000 euros en un logo plagiado y gratuito en internet
más votadas
676
Una huelga general en Italia en solidaridad con Gaza bloquea puertos, transportes y colegios
672
La jueza abre juicio oral contra el novio de Ayuso por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal
798
El falso profeta de la austeridad que vive en el lujo
540
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz deja en libertad a otro narco por error
480
Dua Lipa despide a su mánager por su postura pro-Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
31
meneos
30
clics
Sánchez en la conferencia sobre Palestina en la ONU: “Es un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y ante el olvido”
El presidente promete seguir “tomando medidas valientes con quienes quieran sumarse” para frenar el genocidio en Gaza.
|
etiquetas
:
sánchez
,
en
,
la
,
conferencia
,
sobre
,
palestina
,
en
,
la
,
onu:
,
“es
,
un
,
acto
,
de
,
26
5
0
K
152
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
26
5
0
K
152
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
El cariño que le tengo tiende a cero, pero lo que eh, eh.
1
K
22
#2
Katapulta2
#1
pues está en juego la humanidad. Si permitimos un genocidio televisado en directo, ¿en qué clase de monstruos nos estamos convirtiendo?
10
K
115
#3
Pertinax
#2
Precisamente por eso meneo.
2
K
29
#5
Alcalino
#2
Exacto, y peor aún, se abre la puerta a que cualquiera le haga lo mismo a cualquier otro sin consecuencias.
0
K
10
#7
AntiTankie
#2
ah, es porque sale en la tele
0
K
6
#8
Katapulta2
#7
no, es porque es en directo y no hay que esperar 80 años para el documental....
Madre de dios, ¿que mierda tienes en la cabeza?
0
K
7
#9
AntiTankie
#8
Yo no veo la televisión, me informo a través de fuentes alternativas, como el resto de los meneantes.
0
K
6
#10
Katapulta2
#9
y esas fuentes alternativas no tienen !Interneeee..!
Reinicia el ruter...
0
K
7
#4
arreglenenlacemagico
pedro que tu sabes que no va a valer para nada si israel quiere axfisia a los palestinos esto es por tus votantes y que no se hable de la corrupcion
me parece muy bien que los palestinos tengan su territorio pero si israel quiere no lo dejara existir , espero que esto implique dejar de dar dinero a la agencia para palestina y se destine a un fondo global para todos los refugiados porque si todas las vidas valen igual no se porque la ONU tiene una agencia exclusiva para un territorio cuando ni…
» ver todo el comentario
0
K
7
#6
Alcalino
#4
No te digo que no haya propaganda para los votantes pero.... que político no lo hace?
Y en cualquier caso, si estos pasos no tuvieran ningún valor a Israel no se rebotaría tanto como lo está haciendo.
Israel se ha creído intocable hasta el punto que era imposible hacerles la mas mínima crítica.
Para poder acabar ayudando a los palestinos y obligar a Israel a que respete los derechos humanos, el primer paso es conseguir que Israel deje de creerse intocable y que esto no le va a salir gratis, y son unos primeros pasos muy tímidos, pero es que el muro a derribar es muy grueso.
Lo que a mi no me vale es decir "como no va a servir para nada", pues no hagamos nada.
1
K
24
#11
Vinicius_Jr.
Y la financiación ilegal de tu partido que tal va? Mucho palestina toca no?
0
K
6
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Madre de dios, ¿que mierda tienes en la cabeza?
Reinicia el ruter...
me parece muy bien que los palestinos tengan su territorio pero si israel quiere no lo dejara existir , espero que esto implique dejar de dar dinero a la agencia para palestina y se destine a un fondo global para todos los refugiados porque si todas las vidas valen igual no se porque la ONU tiene una agencia exclusiva para un territorio cuando ni… » ver todo el comentario
Y en cualquier caso, si estos pasos no tuvieran ningún valor a Israel no se rebotaría tanto como lo está haciendo.
Israel se ha creído intocable hasta el punto que era imposible hacerles la mas mínima crítica.
Para poder acabar ayudando a los palestinos y obligar a Israel a que respete los derechos humanos, el primer paso es conseguir que Israel deje de creerse intocable y que esto no le va a salir gratis, y son unos primeros pasos muy tímidos, pero es que el muro a derribar es muy grueso.
Lo que a mi no me vale es decir "como no va a servir para nada", pues no hagamos nada.