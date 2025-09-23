La Fundación Gates premia a Pedro Sánchez por su contribución al desarrollo sostenible

Sánchez recibió, de manos de Bill Gates el premio en la madrugada de este martes (hora española) en Nueva York, coincidiendo con la celebración de una 80º Asamblea General de la ONU decisiva para el futuro de Oriente Próximo y de la ayuda al desarrollo. Con los premios Goalkeepers la Fundación Gates aspira a acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, especialmente los relacionados con la salud global, que la ONU se ha fijado para 2030 y que van camino de incumplirse.