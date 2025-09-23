edición general
La Fundación Gates premia a Pedro Sánchez por su contribución al desarrollo sostenible

Sánchez recibió, de manos de Bill Gates el premio en la madrugada de este martes (hora española) en Nueva York, coincidiendo con la celebración de una 80º Asamblea General de la ONU decisiva para el futuro de Oriente Próximo y de la ayuda al desarrollo. Con los premios Goalkeepers la Fundación Gates aspira a acelerar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, especialmente los relacionados con la salud global, que la ONU se ha fijado para 2030 y que van camino de incumplirse.

angelitoMagno
Voy a enviarle la foto a todos mis conocidos fachas antivacunas xD xD
37
Verdaderofalso
#1 yo ya entré en mis foros de extrema derecha y conspiracionistas de referencia a dejarles la foto xD xD .

Me da que voy a pasar una tarde divertida hoy y no se porque
34
angelitoMagno
#3 Solo le falta un "Fundación Soros" por detrás para ser perfecta, pero vamos, 9'5 sobre 10 xD xD
12
Verdaderofalso
#5 Iker Jiménez tiene ya hoy material para su programa xD
6
reivaj01
#5 Pues que sepáis que Bill no le ha dado el premio a Fakejóo porque este no ha querido.
Además, claramente Mr. Gates lo ha hecho para que no se hable de Begoña.
19
RuiWang
Sólo falta un informe sobre las salidas del Falcon a República Dominicana para completar el discurso de entrega xD xD xD

cc #1 #2 #3 #4 #5
1
denocinha
#5 Sí, vosotros celebrad juntar el windows con el psoe
1
valandildeandunie
#1 #3 Decidles, por favor, que como método de protesta se ha quedado en la plaza de todos los ayuntamientos de España para beber 2 litros de lejía a las 18:00 xD
9
Verdaderofalso
#6 y que lleven su amuleto homeopático de referencia en el bolsillo, nunca se sabe cuando te puede hacer falta para vibrar alto para contrarrestar a Satanas y las fuerzas malignas globalistas
2
Raziel_2
#9 "fuerzas malignas globalistas terraplanistas"
0
Fartis
#27 no, las fuerzas malignas son las que quieren hacerte creer que el mundo es un globo
0
hijolagranputa
El PP haciendo cuentas para ver cuanto ha tenido que pagar por este premio: es la única forma de dar y de recibir reconocimiento que conoce el PP.

#3 Como no vayan y se la tomen no van a conseguir anular el micro chip que venía con la vacuna del covid.
2
arturios
#3 Y gracias a dicho premio concedido por la fundación Gates a Perro Sanxe, 2025 será recordado como el año de linux en el escritorio :troll:

#16 se me ha adelantado con el chiste
0
omega7767
#3 Bill Gates es ETA y Hamas
1
Ricochet
#1 Avísales también cuanto de nuestros impuestos, le ha dado a Gates en donaciones para tener este premio.
0
LeDYoM
#13 El windows 11 no se hace solo!
0
tommyx
#1 y a los linuxeros
0
Alberto_meneame
#1 Cuando le den el premio nobel de la paz, habrá rios de billis....
0
Katos
#1 esto se soluciona con MAS FOTOS DEL interior del FALCON ecosostenible
0
SabinaB
Ver a un presidente del gobierno recibiendo un galardón de un multimillonario que juega a filántropo mundial no me parece muy "progre", sinceramente, digan lo que digan los "fachas antivacunas".
5
Dav3n
#15 Si, ahora va a resultar que Gates es comunista o algo xD xD xD

Me parece increíble que esto sea como para celebrar por parte de sus votantes, muy de vivir al margen de la realidad.
2
SabinaB
#20 Pues si, es muy triste que, por meterse con los "fachas antivacunas", la gente trague con ruedas de molino como el papel de ese Sr. Gates que va de rey del mundo y recibe honores de jefe de estado
1
Raúl_Rattlehead
#15 totalmente de acuerdo, pero y las risas que nos vamos a echar con todos los tarados que viven por y para la conspiranoia de microchis y anunnakis, ¿Que? xD xD xD

Que fantasía de foto, les falta unas jeringuillas con vacunas colgando del brazo.
0
Raziel_2
#15 Que es el PSOE, tampoco tiene nada de raro.

Si el PSOE parece de izquierdas, es porque el PP está empeñado en adelantar a VOX por la derechísima, no porque ahora de repente el PSOE se preocupe de las necesidades de la gente de a pie.


Pero las risas de ver las reacciones de los votantes mas reaccionarios y sus líderes de cartón piedra, no tienen precio.
1
XXguiriXX
#15 “Progre” en el sentido usano, es decir más de centroderecha, que los hay en todo mundo. En tiempos oscuros y a falta de liderazgos, el Perro la tiene fácil para hacer historia.
1
Libelulo
Mas de uno lleva rato tomando bicarbonato.
2
cocolisto
...Y encima seguro que le ha regalado una licencia de Windows 11 {0x1f604}
1
Torrezzno
Se cierra el círculo :tinfoil: :tinfoil:  media
0
fareway
He tenido que cerrar las ventanas, no se oyen más que alaridos y gritos de fachas que han visto la imagen, angelitos, que dentro la llevan... ni una estaca, oiga. Querido facha, no lances tu PC con windows por la ventana, todo tiene solución, Sánchez mediante.
0
Aokromes
#4 esta claro que no tienen que tirar sus pcs, pueden regalarmelos a mi, los aceptare gustosamente. :troll:
0
omega7767
esta noticia acerca más a Pedro a un Nobel
0
j0seant
#23 #19 pues viendo que siempre fuera en el cara a cara suele caer bien, como se roce por Suecia/Noruega se lo dan fijo.. ;)
0
berkut
Me pregunto qué Pedro Sánchez conoceríamos ahora si hubiera formado gobierno con Cs en 2016...
0
katyu12
Madre mía, premios, posible candidatura al Nobel, guapo, doctor. Este hombre lo tiene todo. Bueno, menos el apoyo de la gente (*según las encuestas, claro).
0
Cuñado
No puede ser más feo el premio. Parece una paleta de acuarelas.
0
sieteymedio
#14 A mí me recuerda a un tablero de Trivial Pursuit
0
DDJ
Esto acerca más a Sánchez al Nóbel :troll:
0
retoqueteate
Es que son tan inútiles en la derecha que da miedo acercarse a ellos por si te salpica algo.
0
TripodeDeEbano
Es hora de abandonar WINDOWS. Este ava a ser el anyo de vOS en el escritorio
0
guixOS
Dios lo cría y ellos se juntan.
0

