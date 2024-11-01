·
Kirian, tras superar otro linfoma: "La sanidad pública me ha dado la vida dos veces; estoy encantado de pagar el 47% de IRPF"
“Estoy encantado de pagar el 47% de IRPF. Si no lo hiciera no hubiera podido aprovecharla como he hecho”.
#1
Alguien con dos dedos de frente.
Y todavía hay curritos que creen que el dinero que pagan de impuestos vale más que lo que la sociedad les da por ellos.
#1
Ludovicio
Alguien con dos dedos de frente.
Y todavía hay curritos que creen que el dinero que pagan de impuestos vale más que lo que la sociedad les da por ellos.
37
K
360
#9
Raziel_2
#1
Millonarios en USA vendiendo todas sus posesiones para poder financiarse tratamientos en su vejez y aqui Fachez el del sueldo mínimo, diciendo que la sanidad privada es lo mejor del mundo mundial.
7
K
88
#46
JanSolo
*
#9
Tengo un conocido en Castilla y León que ha tenido un problema hace un mes.. Le han dicho que no menos de 10 meses para operarlo y le han recomendado que vaya a la privada. 15000 euros. Ha hablado con "alguien" y le han llamado para operarlo por la pública para dentro de una semana.
Esto es verídico una auténtica vergüenza desde el principio hasta el final. Cuando veo estas cosas pienso que no son muchos los "Luigi" que hay por el mundo.
0
K
11
#57
Raziel_2
#46
Yo tengo cáncer, he sido operado dos veces para quitarme los tumores que tenia, con la mala suerte de que habia 1 de grado 2 que me ha producido metástasis.
Es cierto que la sanidad pública tiene 2 velocidades.
-La que conocemos todos en nuestras carnes de primera mano es la diagnostica, meses interminables de espera, 10, 15 o 20 días para consulta con el medico de cabecera, etc.
-La velocidad de tratamiento una vez te han diagnosticado, que es rápida, sin esperas y de momento funcionando…
» ver todo el comentario
1
K
24
#60
Ludovicio
#57
Joder. Mucho ánimo.
0
K
13
#58
tommyx
#46
pues ese "alguien" habrá puesto en cola a otro...
0
K
8
#4
mcfgdbbn3
Muchos se piensan que si no hubiera sanidad pública pagarían lo mismo en la sanidad privada o incluso que pagarían menos...
Pues no, porque en la sanidad pública eres un paciente, no un cliente.
14
K
127
#6
lonnegan
*
#4
Los que mantienen ese discurso ya pagan la privada y les jode pagar la pública y exigen poder dejar de pagarla. Yo les echaría del país. Por no decir que los precios de la privada en España están a raya gracias ha que existe la pùblica.
6
K
75
#14
mcfgdbbn3
#6
: Eso último tampoco lo ven.
Y lo de "no quiero pagar la pública porque ya me pago la privada", es un argumento contraproducente, porque cuando cumplan años tal vez deseen haber pagado la pública cuando pudieron, porque la pública siempre la van a tener a su disposición, y si la dejan de pagar eso dejaría de ocurrir.
0
K
13
#18
Regreso
#4
Me hace gracia que los que pagan cuatro duros de sanidad privada tipo adeslas, dkv, etc. se piensan que pagarian eso si no hubiera una sanidad pública buena... Pagarían sobre los 1000 € mensuales.
1
K
22
#23
borre
#18
Poco me parece, y sería hasta lo de siempre, te salga algo serio.
Un saludo.
1
K
23
#28
Pablosky
*
#18
1000 no creo, en USA por un seguro de mierda se paga 500/600 y en Suiza me suena que eran 300.
Pero de 300 no bajaba ni de putísima coña, hace poco fue noticia que los americanos que vienen para acá (esa en la que el 72% se volvía) durante los primeros 12 meses no tienen derecho a sanidad y les costaba la broma del seguro privado
350
eurazos al mes. Y estamos hablando de gente menor de 50 años, incluso menor de 40.
1
K
25
#43
mcfgdbbn3
*
#28
: Es posible que pueda ser menos, pero... con copagos.
#troll
Es decir, ahorra "por si acaso", y aún así, un tratamiento largo puede que te deje fuera del seguro porque no te lo renueven, y eso también es muy trol.
0
K
13
#32
doppel
#4
estas seguro?
Qué diferencia hay?
0
K
17
#39
mcfgdbbn3
*
#32
: En la sanidad pública no hay reparto de dividendos ni salarios a CEOs, sino salarios a cargos públicos que puedes regular con tu voto cada cuatro años. ¿Alguien ha votado alguna vez en alguna empresa privada?
0
K
13
#41
doppel
*
#39
y por qué te mandan a hospitales concertados ?
Una sanidad ineficiente es equivalente a MUERTE
0
K
17
#47
mcfgdbbn3
#41
: Por eso voto a la izquierda, para que la prioridad sea la sanidad pública y no sostener a empresas privadas de sanidad.
1
K
20
#53
tusitala
#32
la primera diferencia es que si tu tratamiento se sale de su presupuesto no te lo dan. Es un negocio y el objetivo de todo negocio es ganar dinero.
0
K
10
#42
DonaldBlake
#4
No entienden que la sanidad pública es lo que impide que la privada, al no tener competencia, te sacase hasta el último euro por cualquier tratamiento estúpido. Y mira que pueden ver lo que sucede en EEUU pero, no hay mayor ciego que el que no quiere ver.
1
K
21
#3
Connect
Pues Kirian, has de saber que en este país la sanidad es universal y pública, y que no hace falta que pagues ese 47% de IRPF para acceder a pleno derecho a hospitales y tratamientos.
De todas maneras, agradecidos de que colabores. Yo también lo hago, pero no todo el mundo puede. Los hay que no pueden aportar nada y también tienen derecho a esa sanidad universal y gratuita.
7
K
69
#7
RoterHahn
#3
Y es por eso que paga el que tiene lo que paga.
Para que el que no tiene pueda acceder al mismo servicio.
Si algun dia te quedas sin nada, estare encantado que la sanidad publica te cure si enfermas.
9
K
88
#8
Pertinax
*
#3
Sí hace falta, porque sin esos 47% no habría sanidad pública para los 0%.
9
K
99
#20
mund4y4
#8
El IRPF no va directamente a sanidad pública.
El IRPF va a los presupuestos generales del estado. Ahí ya puede ser que vaya a sanidad, a educación, a defensa, etc
0
K
12
#22
Pertinax
*
#20
Obviamente, así que eso.
0
K
11
#38
BM75
#20
Obvio. Y, por tanto, la sanidad se paga con recaudaciones de IRPF, entre otros impuestos.
1
K
21
#11
BM75
#3
Precisamente los que no pueden aportar tienen cobertura porque otros pagan, sea el 47% u otro porcentaje.
¿Cómo crees que se financia si no la sanidad para que pueda ser universal y pública?
4
K
54
#49
tusitala
#3
El paga para que los que no pueden pagar también tengan sanidad, no estamos para darle lecciones.
0
K
10
#19
autonomator
*
Me alegra que Kirian haya podido recuperarse
Dejo por aquí el comentario que suelo poner en este tipo di noticias.
1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida
Estoy convencidiiiiiiiiiiisimo que votar a mendrugos/as dañinos que pauperizan y vapulean la salud pública, la investigación, la ciencia y cualquier cosa que sustenta el estado de bienestar es lo mejor de cara a un futuro cercano.
¡Como todos somos inmensamente ricos que se jodan los pobres ! (que me han dicho que son otros no yo.)
Sigamos jugando que hay números para todos.
seom.org/notas-prensa/105943-1-de-cada-2-hombres-y-1-de-cada-3-mujeres
2
K
39
#2
T3rr0rz0n3
*
"Lo seguiré pagando" Como si pudiera elegir, sin irse de España, cosa difícil siendo jugador de futbol aquí.
4
K
33
#25
elGude
#2
joder, hay veces que parece que hay que explicar las cosas como si el lector fuera un niño de 3 años.
3
K
37
#35
BM75
*
#2
Se entiende perfectamente lo que quiere decir. Os pierde la literalidad...
2
K
25
#36
DonaldBlake
#2
Imagino que quiere decir que lo hace encantado.
3
K
35
#5
Guanarteme
Pues porque se ha visto en la situación, el resto de futbolistas.... "El fútbol es así, somos una piña, brindarle a la afición lo que se merece, me veo en forma pero lo importante es el equipo, mira mi instagram".
1
K
31
#31
XtrMnIO
*
Alguien con sentido común.
Puntualización: es el 47% en su tramo más alto, que el IRPF va por tramos, y cada tramo de dinero tributa a su tipo correspondiente.
1
K
25
#37
Urasandi
#31
Lo he pensado. No me gusta el furbol y no se lo que cobra, pero supongo que hasta el anteúltimo tramo será despreciable comparado con sus ingresos totales.
0
K
12
#24
silencer
*
Yo tengo claro que para poder tratar el cáncer de mi padre durante 10 años, sin sanidad universal, me hubiera arruinado yo y toda mi familia.
Al final no lo superó, pero tuvo un buen tratamiento y seguimiento; y esto es algo por lo q siempre estaré agradecido a la sanidad pública.
1
K
24
#12
j-light
El problema es que del 47% que pagas, cada vez se dedica menos a la sanidad o la educación. Y mientras tengamos deuda, su pago estará por delante de ambas.
1
K
22
#17
Budgie
#12
que dios bendiga nuestra constitución
0
K
10
#34
Urasandi
#17
...convenientemente modificada por el PP y el PSOE.
0
K
12
#55
doppel
#52
tu cuerpo no está creado para estar enfermo; estar enfermo es una excepcionalidad
0
K
17
#48
doppel
#44
el pensar eso es caer en la trampa
0
K
17
#52
borre
#48
¿Por?
0
K
10
#51
doppel
#50
murieron hace décadas siendo nonagenarios
0
K
17
#54
rosterio
#51
y eso invalida el fondo de mi mensaje?
No
0
K
6
#15
Bretenaldo
Los impuestos son necesarios para tener muchas cosas buenas, pero hay gente que defiende las subidas de impuestos en sí mismas, perdiendo de vista que subir impuestos no garantiza necesariamente mejores servicios públicos.
1
K
16
#45
BM75
#15
No creo que encuentres a nadie que esté de acuerdo con subir impuestos sin nada a cambio.
0
K
8
#27
emdi
Si no lo paga él y el resto de gente.
Que sí.....Que no quieres ser el único tonto que paga.....Que roban...Que se lo gastan en gilipolleces o en putas y mariscadas, pero la alternativa creo que es peor.
0
K
10
#21
borre
Que pena que hasta que no te toca de cerca no te das cuenta...
0
K
10
#30
doppel
*
#16
mis
abuelos
nunca visitaron al médico. Creo que algo estamos haciendo mal en estas malditas sociedades modernas
#21
0
K
17
#40
BM75
#30
Claro, mucho mejor las sociedades antiguas, sin médicos y donde cada uno se apañaba como podía si enfermaba.
Aún puedes tener algo parecido si te vas a Malawi, por ejemplo.
Joder con lo que se lee por aquí...
0
K
8
#44
borre
#30
Pues serían lo más afortunados del universo conocido.
0
K
10
#50
rosterio
#30
y las enfermedades que no pillaron porque nos hemos gastado dinero en vacunarnos los demás?
Y su salud mental que no empeoró porque su nieto no murió de bebé porque hay avances médicos?
Eso también es sanidad de la que se beneficiaron.
Es como el que se queja del dinero gastado en autopistas porque él no tiene coche... La comida al super que llega ¿por paloma mensajera?
0
K
6
#56
audrey2012
#30
Y de los que nacieron en los tiempos de tus abuelos ¿cuántos llegaron a su edad? No caigamos en el sesgo del superviviente.
Mis cuatro abuelos tampoco pusieron un pie en el hospital y murieron todos rondando los 100. Eso sí, en cuanto abres el perímetro de visión, en su entorno encuentras: madre muerta de gripe antes de los 30, hermano muerto de niño por asma, padres muertos de cáncer en sus cincuenta, otros dos hermanos muertos de cáncer, prima muerta en la infancia por diabetes...
Hoy hay enfermos donde antes había tumbas.
0
K
7
#26
Fluor
Valorar lo público y hacerlo saber. ¡¡Bravo capitán!!
0
K
9
#29
LezoDeBlas
Todo va a ser educación y sanidad, claro que sí.
0
K
9
#33
CalifaRojo
A ver a los andorranos cuando les pase algo...
0
K
9
#10
doppel
Y de cuánto dinero dispondría si no lo pagara?
Qué opinará el que nunca visita al médico?
1
K
9
#16
Budgie
#10
que ya le tocará
1
K
18
#59
tommyx
Yo creo que si nos robasen menos, por ese porcentaje la sanidad sería aún mejor, o a menor porcentajes de impuesto sería igual que ahora.
0
K
8
#13
pirat
A mí también me encantaría pagar mucho en impuestos, aunque no sea el dinero lo que me mueve, porque significaría que gano mucho.
También opino que esos tipos impositivos rozan lo "confiscatorio" y pocos acaban pagándolo por la innumerables fórmulas de exención fiscal. Deberíamos focalizar más a las grandes corporaciones y empresas (glg, apl,bkn,arb,amz,,,) a las que nos empeñamos en enriquecer y cuyo modelo de negocio se basa en la elusión fiscal.
0
K
7
Ver toda la conversación (
60
comentarios)
Esto es verídico una auténtica vergüenza desde el principio hasta el final. Cuando veo estas cosas pienso que no son muchos los "Luigi" que hay por el mundo.
Es cierto que la sanidad pública tiene 2 velocidades.
-La que conocemos todos en nuestras carnes de primera mano es la diagnostica, meses interminables de espera, 10, 15 o 20 días para consulta con el medico de cabecera, etc.
Pues no, porque en la sanidad pública eres un paciente, no un cliente.
Y lo de "no quiero pagar la pública porque ya me pago la privada", es un argumento contraproducente, porque cuando cumplan años tal vez deseen haber pagado la pública cuando pudieron, porque la pública siempre la van a tener a su disposición, y si la dejan de pagar eso dejaría de ocurrir.
Un saludo.
Pero de 300 no bajaba ni de putísima coña, hace poco fue noticia que los americanos que vienen para acá (esa en la que el 72% se volvía) durante los primeros 12 meses no tienen derecho a sanidad y les costaba la broma del seguro privado 350 eurazos al mes. Y estamos hablando de gente menor de 50 años, incluso menor de 40.
Qué diferencia hay?
Una sanidad ineficiente es equivalente a MUERTE
De todas maneras, agradecidos de que colabores. Yo también lo hago, pero no todo el mundo puede. Los hay que no pueden aportar nada y también tienen derecho a esa sanidad universal y gratuita.
Y es por eso que paga el que tiene lo que paga.
Para que el que no tiene pueda acceder al mismo servicio.
Si algun dia te quedas sin nada, estare encantado que la sanidad publica te cure si enfermas.
El IRPF va a los presupuestos generales del estado. Ahí ya puede ser que vaya a sanidad, a educación, a defensa, etc
¿Cómo crees que se financia si no la sanidad para que pueda ser universal y pública?
Dejo por aquí el comentario que suelo poner en este tipo di noticias.
1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida
Estoy convencidiiiiiiiiiiisimo que votar a mendrugos/as dañinos que pauperizan y vapulean la salud pública, la investigación, la ciencia y cualquier cosa que sustenta el estado de bienestar es lo mejor de cara a un futuro cercano.
¡Como todos somos inmensamente ricos que se jodan los pobres ! (que me han dicho que son otros no yo.)
Sigamos jugando que hay números para todos.
seom.org/notas-prensa/105943-1-de-cada-2-hombres-y-1-de-cada-3-mujeres
Puntualización: es el 47% en su tramo más alto, que el IRPF va por tramos, y cada tramo de dinero tributa a su tipo correspondiente.
Al final no lo superó, pero tuvo un buen tratamiento y seguimiento; y esto es algo por lo q siempre estaré agradecido a la sanidad pública.
No
Que sí.....Que no quieres ser el único tonto que paga.....Que roban...Que se lo gastan en gilipolleces o en putas y mariscadas, pero la alternativa creo que es peor.
Aún puedes tener algo parecido si te vas a Malawi, por ejemplo.
Joder con lo que se lee por aquí...
Y su salud mental que no empeoró porque su nieto no murió de bebé porque hay avances médicos?
Eso también es sanidad de la que se beneficiaron.
Es como el que se queja del dinero gastado en autopistas porque él no tiene coche... La comida al super que llega ¿por paloma mensajera?
Mis cuatro abuelos tampoco pusieron un pie en el hospital y murieron todos rondando los 100. Eso sí, en cuanto abres el perímetro de visión, en su entorno encuentras: madre muerta de gripe antes de los 30, hermano muerto de niño por asma, padres muertos de cáncer en sus cincuenta, otros dos hermanos muertos de cáncer, prima muerta en la infancia por diabetes...
Hoy hay enfermos donde antes había tumbas.
Qué opinará el que nunca visita al médico?
También opino que esos tipos impositivos rozan lo "confiscatorio" y pocos acaban pagándolo por la innumerables fórmulas de exención fiscal. Deberíamos focalizar más a las grandes corporaciones y empresas (glg, apl,bkn,arb,amz,,,) a las que nos empeñamos en enriquecer y cuyo modelo de negocio se basa en la elusión fiscal.