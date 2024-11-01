edición general
Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de xiangshan

Tenso intercambio de diplomático chino con oficial israelí en el foro de xiangshan  

El profesor Yan Xuetong, una de las voces más influyentes de la academia china en relaciones internacionales, protagonizó un duro intercambio con un oficial israelí durante el Foro de Xiangshan, la principal cita de diplomacia militar organizada anualmente por Pekín.

ipanies #1 ipanies
Ojo que esto es muy heavy. China le está diciendo muy claramente las cosas a Israel y por ende a USA o_o
mosfet #20 mosfet
#1 En pasado en unos años de pensar que China era lo peor y que EEUU era el país de las libertades y el sueño americano a pensar justo lo opuesto, al final tenía razón mi cuñado.
#2 sorecer
Que tenga que venir China a decirte como cumplir los derechos humanos, después de décadas de falta de cumplimiento por su parte, aclara el nivel del cumplimiento israelí.
karakol #10 karakol
"Ese tipo de propaganda nadie se la cree"

¿Nadie?  media
tommyx #15 tommyx
#10 siempre al lado del dinero.
ahoraquelodices #16 ahoraquelodices
#10 tampoco se la creen. Solo son negocios.
Veelicus #21 Veelicus
#16 No tardaran en decir que siempre estubieron a favor de los dos estados y que nunca apoyaron el asesinato de civiles en palestina.
Proximamente en Atresmierda y Telecirco.
morvildan #6 morvildan
Bravo!!! Se me rompen las manos de aplaudir las palabras del profesor chino. Mas claro agua... Ya nadie se cree la propaganda y las mentiras del estado de Israel, y tiene los cojones cuadrados el militar este y decir que la guerra se acabara cuando los rehenes sean liberados... cuando sean liberados ya buscaran otra excusa para seguir con su genocidio, porque esto no va de terrorismo esto va de robar las tierras de los palestinos y echarlos fuera.
oneras #17 oneras
#6 es exactamente tal cual.
Pejeta #3 Pejeta
La fascista de Ayuso dice lo mismo que el israelí, que es una guerra contra el terrorismo.
Torrezzno #4 Torrezzno
Bien dicho, los tiene bien puestos el chino
Koliko_Nefritiko #9 Koliko_Nefritiko
Sólo le ha faltado decir que la propaganda se la creen unos pocos israelíes... y Felipe González :roll:
OCLuis #5 OCLuis
¿Pero que clase de intercambio dialéctico puede haber entre un diplomático y un mando militar fascista? :shit: :shit: :shit:
Khadgar #7 Khadgar
#5 El diplomático le dice las cosas como son y el fascista se sale por peteneras porque no puede meterle un tiro al diplomático en público. :roll:
iñakiss #11 iñakiss
#7 muy concluyente es la risa a la cara cuando le sale con la justificación de la liberación de los rehenes, para que le diga, mirándole a la cara, que eso ya no se lo cree nadie. Es un mensaje muy contundente contra esa propaganda genocida.
Khadgar #12 Khadgar
#11 "Mierda, me está echando en cara que la excusa genérica que llevamos años funcionando ha dejado de funcionar ¡luego me chivo a Trump!"
DDJ #14 DDJ
#11 Esta mañana el HDLG de Carlos Herrera ha vuelto a soltar el tema de los rehenes como escusa válida para que el Israel pueda ir con sus tanques por Gaza como y cuando les plazca. No sé si él se lo cree pero desde luego sí trata de que lo escuchan sí se crea esa patraña de mierda.
#8 Albarkas
Me jode menear un video de El mundo, pero vale la pena.
Priorat #19 Priorat
Y lo más increíble de todo no es lo que dice el chino, que es razonable 100%, si no que habla un inglés muy bueno y que se entiende.
#18 Toponotomalasuerte
El puto relato ya se lo entregamos hace años.
Lo peor no es la decadencia, es que somos los putos malos de la película.
