edición general
29 meneos
31 clics
Ayuso descubre horrorizada que la kale borroka, además de España, controla los gobiernos de Reino Unido, Francia y Portugal

Ayuso descubre horrorizada que la kale borroka, además de España, controla los gobiernos de Reino Unido, Francia y Portugal

ETA ha llegado hasta la ONU. Francia ha reconocido oficialmente el Estado Palestino este lunes en la ONU como respuesta rotunda a la masacre de Israel en Gaza, un paso similar al que dieron Reino Unido y Portugal recientemente. Esto ha hecho concluir a Isabel Díaz Ayuso que “además del gobierno español, la kale borroka controla también otros gobiernos mundiales. “No hemos sabido pararlos aquí y ahora Sánchez y los cachorros de Bildu controlan los gobiernos de otros países”, ha alertado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, du

| etiquetas: ayuso , eta , onu , kale borroka
24 5 1 K 282 ocio
8 comentarios
24 5 1 K 282 ocio
fareway #2 fareway
Ayuso, Txapote se fue de Erasmus y tú con estos pelos.
0 K 19
#8 omega7767
las garras de ETA van a superar a las del sionismo :-D
0 K 11
#4 laruladelnorte
Entre esto y lo que ha hecho a sus espaldas González Amador la pobre no gana para disgustos. :foreveralone:
0 K 10
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
Y de gran parte del mundo  media
0 K 10
#5 Joaker
#3 Cada vez quedan menos paises, pero les vale con el respaldo de solo uno (EEUU).
1 K 18
YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre *
#5 Sí, EEUU es el último voto que queda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para poder ser reconocido, pero hay que ser positivos, hasta hace 2 días Palestina sólo tenía 2 votos de los 5 necesarios, y ahora tienen 4.

Sólo queda un voto, uno de los más difíciles eso sí, pero no imposible tal y como está la situación política en EEUU, quizás haya una oportunidad con la siguiente administración Demócrata, esperemos que en unos 2 años
1 K 18
#7 Joaker
#6 Ojala tuvieras razon, pero creo que los democratas casi prefieren perder elecciones con candidatos como Kamala o Hillary que ganarlas con candidatos como Bernie Sanders o AOC. Muy pocos democratas irian contra Israel.
0 K 8

menéame