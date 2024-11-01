·
29
meneos
254
clics
Magistral Joaquín Reyes ante Soto Ivars "Cancelación: antes había un consenso: ser racista está mal"
Resumen del debate sobre la libertad de expresión, la cultura de la cancelación y el racismo.
|
etiquetas
:
joaquín reyes
,
soto ivars
,
cancelación
,
racista
24
5
2
K
270
actualidad
22 comentarios
24
5
2
K
270
actualidad
#2
Torrezzno
*
No es por ponerme de parte de uno u otro ya que no he visto el debate pero esto es un mojón de meneo. El vídeo esta cortado para manipular. Sin ver el debate completo es imposible tener una idea de que ideas exponen unos u otros.
5
K
68
#4
autonomator
#2
pues ea. Ya tienes faena.
youtu.be/Ah52yHQ1cXE?si=2pB7N4qDd4OIFkaE
Si te sirve. Joaquín le da un agua a Soto de aúpa.
3
K
51
#8
Torrezzno
#4
gracias, le echaré un ojo mañana. No se porqué se envían estos vídeos torticeros
1
K
31
#7
DonaldBlake
#2
Yo acabé viéndolo entero y, para mi sorpresa, se me hizo corto.
0
K
8
#3
JackNorte
Cuando se tiene que decir que ser racista esta mal.
1
K
25
#5
Leon_Bocanegra
#3
hombre, ten en cuenta que estamos en un momento en que tenemos que salir a la calle a decir que matar niños está mal. Y a los que salen a decir eso les llaman gentuza terrorista.
1
K
20
#11
Noctuar
#5
Puede que sea deformación profesional por mi parte, pero creo que el problema de fondo quizás resida en vuestra falta de explicación de por qué está mal matar niños y por eso los que matan niños no ven ninguna razón que justifique condenar sus acciones.
0
K
9
#12
Leon_Bocanegra
#11
espera, estás diciendo que hay que explicar porqué está mal matar niños?
1
K
20
#16
Noctuar
#12
Exacto. Creéis que se pueden imponer normas y criterios sin ningún razonamiento que los justifique. Es puro irracionalismo.
0
K
9
#17
Leon_Bocanegra
*
#16
quienes lo creemos? Que normas creemos que se pueden imponer sin razonamiento que lo justifique? Explicate mejor porque no hay quien te entienda.
Poner normas contra el racismo no está justificado?
No está justificado prohibir que se ataque a una persona únicamente por su color de piel?
No está justificado que se defienda la vida de los más vulnerables de la sociedad (los niños)?
Para que cojones queremos vivir en sociedad si no es para darnos protección y dársela sobre todo a los más indefensos?
0
K
9
#13
JackNorte
#5
Cuando la razon no llega da igual cuantas replicas y formacion pongas en el otro lado con genocidas no se debate. y con racistas no les irve de nada decir que esta mal , eso si es mas comodo quedarse en las buenas palabras que tomar acciones. Las multas funcionan muy bien , pero hay que asumir que hay que hacerlo.
Si eres racista estas cometiendo un delito de odio , multa, sin debate sin cuestiones sin razonamientos. Igual que cuando vas bebido al volante o cuando no tienes carnet y conduces o cuando fumas donde no debes.
Cuando se debate con un racista o un genocida se le da publicidad , asi funciona y la realidad que no se penaliza se fomenta.
0
K
13
#10
Priorat
*
De hecho antes el consenso era que ser hijoputa estaba mal. Ahora parece que entre la ultraderecha está de moda serlo. ¿Cuando hablamos de que la empatía es woke de que hablamos? Pues básicamente que ser hijoputa está bien. ¿Cuando hablamos de que se puede a barcos con inmigrantes en riesgo de naufragio de que hablamos en lugar de que la prioridad 1 sea salvarlos de que hablamos (x)? Pues básicamente de que ser hijoputa está bien. Pues eso.
(x) Hasta el punto que a algunos se lo tiene que aclarar un mando militar.
1
K
23
#19
Vinicius_Jr.
Menudo repasito le mete nuestro amigo soto. Esta claro que ser buen cómico e inteligente no es la misma cosa.
1
K
16
#21
Leon_Bocanegra
#19
oye, estarás contento hoy, Vinicius jr en el puesto 16 del balón de oro
A por la 16!!
0
K
9
#22
Vinicius_Jr.
#21
vaaaamos sincronicidad con el universo chaval!
1
K
15
#1
crob
*
Comentario aleatorio. Creo que la discriminación se confunde... y no es mala del todo, ahí reside el dilema de la pertenencia al grupo
Medir por raza o procedencia es arbitrario y no obedece a fenómenos medibles
Por ejemplo podemos estar de acuerdo que todas las religiones generan un perjuicio, por inculcar dogmas de fe. Esa imposición para detestar el pensamiento científico, la ilustración, la duda y la curiosidad... Posiciones que nos permiten encontrar denominadores de unión y avance. A la postre, alejarse del dogma, es algo que hace mejor a la especie humana...
Al final las discriminaciones que generaron nuestra cultura, nunca (casi) fueron por identidades inamovibles, si no por defender ideas universales
0
K
11
#20
Leon_Bocanegra
#18
tb se han escrito libros donde los a animales hablan.
La sarta de gilipolleces que estás diciendo no deja de ser una sarta de gilipolleces por muy bien que lo expreses y por muchos libros en los que apoyes tú verborrea.
Y hasta aquí la discusión, no necesito en mi vida gente que no es capaz de entender lo más básico por muy inteligente que se crea.
0
K
9
#9
Noctuar
El consenso vale de poco cuando no hay razones y argumentos que lo sostengan, o cuando la gente que lo asume desconoce dichas razones. La mayoría de la gente en general es incapaz de argumentar de forma razonada tanto a favor o en contra del racismo.
0
K
9
#14
Leon_Bocanegra
#9
obviamente a favor del racismo nadie va a argumentar de forma razonada. Porque no existe razón alguna que justifique el odio o menosprecio a otra persona solo por su raza.
0
K
9
#18
Noctuar
#14
Se han publicado libros argumentando a favor del racismo. Por tanto, lo que dices en primer lugar no es cierto. En segundo lugar, si no hubiera razón para discriminar a individuos por su raza tienes aún que explicar por qué consideras que no puede haberla y, aparte, por qué los argumentos en favor del racismo no serían válidos. Decir simplemente que no hay razon
no
es un argumento.
0
K
9
#15
unaqueviene
*
Voy a intentar ver el vídeo porque me encanta Joaquín Reyes, pero afortunadamente para él, no sabe de qué habla.
La cancelación la hace una parte que se autoidentifica de izquierdas sin serlo y no es a los racistas precisamente. ¿Aznar está cancelado? ¿Abascal está cancelado? ¿Bertín Osborne está cancelado? ¿Pablo Motos está cancelado?
No, Joaquín. Se cancela mayoritariamente a gente a la que previamente un grupo de frikis ha señalado con una previa caza de brujas no para castigar el racismo…
» ver todo el comentario
0
K
6
#6
aruleno
A Juanito se le esta poniendo cara de Jose Manuel.
0
K
6
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
