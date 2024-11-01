edición general
La portada de Lecturas que puede servir como prueba para que Ayuso acabe pagando por los delitos de su novio

Corresponde a un número de la revista del 2021, en cuya primera plana aparecen imágenes de Ayuso y González Amador paseando juntos y dándose un beso. Se ha argumentado en varias ocasiones que la relación sentimental de Ayuso con Alberto González Amador se inició posteriormente a que el empresario cometiera, presuntamente, aunque llegara a haber un intento de confesión, estos delitos. No obstante, la hemeroteca de las redes sociales ha traído recientemente a la orilla una portada de la revista Lecturas correspondiente al 26 de mayo de 2021

| etiquetas: ayuso , gonzález amador , hemeroteca , 2021
13 comentarios
Fedeguico confirmó que en esa fecha ya se conocían desde hacía meses, que salía con él cuando aún estaba con Jairo:
www.meneame.net/m/politica/26-mayo-2021-acaban-aparecer-fotos-ayuso-al
Asnaeb #3 Asnaeb
#1 Como? Que tuvo dos parejas a la vez?
angelitoMagno #5 angelitoMagno
El Plural aplicando la doctrina de Manos Limpias (desacreditada en sede judicial) de que la pareja de alguien acusado de un delito también debería ser participe o conocedor del mismo.

En fin, no se porqué se le sigue dando espacio a este "medio"
Tito_Keith #13 Tito_Keith
#5 No hombre, lo que dice el artículo es que si la lideresa niega que conocía a su novio en cierta fecha pero está publicado que se conocían de antes puede tener efectos en una posible condena. Lo que te quieras inventar ya es otro rollo
unodemadrid #4 unodemadrid
Pero el delito lo ha cometido él, no? es que parece que van a procesar a la Presidenta.
#6 laruladelnorte *
#4 Es una obviedad obvia que Ayuso se ha lucrado y sigue haciéndolo con dinero procedente de su parej
No quedando ahí, recordaban que Ana Mato, ex Ministra de Rajoy, dimitió y fue condenada por lucrarse de dinero que su pareja, quien fue condenado en la trama de la Gürtel, tampoco declaró a Hacienda. "Por tanto, no solo es relevante judicialmente es sobre todo obvio que Ayuso se ha beneficiado a título lucrativo. Intoxique menos y documéntese mejor. De nada ", concluían.

He aquí el quid de la cuestión...
dark_soul #2 dark_soul *
Ayuso fue una colaboradora necesaria en los delitos cometidos?
Mikhail #11 Mikhail
#2 Yo preguntaría lo contrario, ¿Amador fue colaborador necesario en el sistema de corrupción organizado (presuntamente) por Ayuso? Sin ella, González Amador no habría vendido ni una mascarilla a la CAM.
#8 tierramar *
EVANGELISTAS que votan a Ayuso, conozcan bien a quién votan, porque: una de las normas éticas de su religión es la Honestidad y la Integridad: La iglesia evangélica valora la honestidad, la integridad y la transparencia en todas las relaciones. Esto implica ser veraz en palabras y acciones, evitando la mentira, el engaño y la manipulación. ,
#7 Marisadoro *
En portada...

¡Kiko y Kirón!
Malinke #9 Malinke
Me suena oír decir a Ayuso que no tenía vivienda y que cuando el tío ese compró el piso y vivían juntos, creo que dijo que ya tenía vivienda. No sé de qué tipo son sus relaciones, pero yo siempre pensé que el estaba ahí, por lo menos, para conseguir las viviendas, la de arriba incluída. Él también ganaría con ello.
Josecoj #10 Josecoj
Y había por ahí una entrevista que presumía de pagarse la hipoteca de su casa con su sudor y esfuerzo…. Hasta metida hasta el fondo de todo, es cuestión de que vaya saliendo a la luz
Mikhail #12 Mikhail
Sería relevante saber cuándo comenzó González Amador a ser un "empresario de éxito" y si tuvo algo que ver el hecho de comenzar una relación afectiva con la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid.
