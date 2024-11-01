La portada de Lecturas que puede servir como prueba para que Ayuso acabe pagando por los delitos de su novio  

Corresponde a un número de la revista del 2021, en cuya primera plana aparecen imágenes de Ayuso y González Amador paseando juntos y dándose un beso. Se ha argumentado en varias ocasiones que la relación sentimental de Ayuso con Alberto González Amador se inició posteriormente a que el empresario cometiera, presuntamente, aunque llegara a haber un intento de confesión, estos delitos. No obstante, la hemeroteca de las redes sociales ha traído recientemente a la orilla una portada de la revista Lecturas correspondiente al 26 de mayo de 2021