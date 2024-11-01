edición general
Alborada, colegio del Opus denunciado por abusos sexuales a decenas de niños, protegió al presunto violador durante todo un curso

Profesores habrían alertado de comportamientos "extraños" o "inadecuados" alrededor de septiembre que el centro justifica hasta mayo, cuando procede a su expulsión

ipanies #1 ipanies
Es como ir a un casino y quejarse de que allí se juega!!!
#3 Katos
El PSOE con abusos sexuales de altos cargos, puteros, y pagadas con dinero público usando al OPUs para tapar lo que ellos mismo tienen en en el gobierno de España
#2 Tailgunner
yo tengo unos amigos que llevan allí a las niñas, lo que no sabía es que eran del opus!!! y ellos tampoco lo dicen xD
