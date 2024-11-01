edición general
La historia no es neutral. Yo tampoco. por qué eso está bien

Explico de dónde surge el mito de la objetividad en historia, por qué es imposible sostenerlo, y por qué está bien no ser neutral sin perder la rigurosidad.

