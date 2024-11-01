Hillary Clinton carga contra juventud propalestina: se informan por «videos inventados» de Tiktok

"La juventud estudiantil está tomando la tendencia de informarse solo a través de redes sociales, creando una desconexión inquietante sobre los eventos más importantes en el mundo". Se quejó de que, al momento de interactuar con los jóvenes que apoyaban a Palestina tras mirar dichas publicaciones, era prácticamente imposible "entablar algún tipo de discusión razonable" con ellos. "Era muy difícil porque no sabían historia, tenían muy poco contexto y lo que les decían en las redes sociales no era solo unilateral, era pura propaganda", sentenció.
Está generación de cristal no soporta genocidios como los de antes.
Ahora al menos no los ahorcamos a los genocidas cuando son condenados como antes. Pulseritas en mansiones para que no salgan de casa. La pena de muerte si acaso para los pobres
FDO: el superhero de spañistan
La hostia, debe ser el suicidio empresarial más estúpido y pérfido de la puta historia...