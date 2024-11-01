Hillary Clinton carga contra juventud propalestina: se informan por «videos inventados» de Tiktok

"La juventud estudiantil está tomando la tendencia de informarse solo a través de redes sociales, creando una desconexión inquietante sobre los eventos más importantes en el mundo". Se quejó de que, al momento de interactuar con los jóvenes que apoyaban a Palestina tras mirar dichas publicaciones, era prácticamente imposible "entablar algún tipo de discusión razonable" con ellos. "Era muy difícil porque no sabían historia, tenían muy poco contexto y lo que les decían en las redes sociales no era solo unilateral, era pura propaganda", sentenció.