Hillary Clinton carga contra juventud propalestina: se informan por «videos inventados» de Tiktok

"La juventud estudiantil está tomando la tendencia de informarse solo a través de redes sociales, creando una desconexión inquietante sobre los eventos más importantes en el mundo". Se quejó de que, al momento de interactuar con los jóvenes que apoyaban a Palestina tras mirar dichas publicaciones, era prácticamente imposible "entablar algún tipo de discusión razonable" con ellos. "Era muy difícil porque no sabían historia, tenían muy poco contexto y lo que les decían en las redes sociales no era solo unilateral, era pura propaganda", sentenció.

comentarios
Supercinexin
Haced el favor, si de verdad tenéis la más mínima intención de intentar al menos recuperar un poco la cordura, dentro de la abominación que es vuestro Gobierno desde que existís como país, de meter a esta momia neoliberal imperialista en el sarcófago otra vez. Quizá así consigáis vencer a Trump en las elecciones.
7
salteado3
"¡Haced caso a la TV de los lobbys que me pagan a mí! ¡Tik tok es chino y no podemos meter mano! (aunque pronto lo vamos a arreglar)"
1
JackNorte
A Hillary le encanta la juventud pro genocida.
1
Aiden_85
¿Jóvenes? Y naciones, ONGs, tribunales internacionales, ...

Está generación de cristal no soporta genocidios como los de antes.

Ahora al menos no los ahorcamos a los genocidas cuando son condenados como antes. Pulseritas en mansiones para que no salgan de casa. La pena de muerte si acaso para los pobres
1
meroespectador
Ya se lo explicas tu Hillary, que a ti tu marido te dijo que "la señorita Lewinsky era solo una administrativa más entre las muchas que hay en la casa blanca" y ahí sigues.
1
Lord_Cromwell
Seguro que ella se documenta con noticias fake de facebook :troll:
0
mmlv
A Killary ya sabemos que le ponen los asesinos en masa, ya sean sionistas o islamistas
0
SeñorPresunciones
Vaya, se ve que quieren seguir comiendo trumpo como nosotros perro.
0
encurtido
Es que para quedarnos con un troll belicista, elegimos a Trump que por lo menos tiene gracia y va de frente.
0
desastrecolosal
FDO: el superhero de spañistan
4
Mangione
#3 Me pregunto qué cojones os traéis con los dueños y los admins de este sitio, para que se os permita llenarlo de clones que no aportan una santa mierda y no hacen más que cargarse la web. Hasta la portada cada vez tiene menos clics y meneos.

La hostia, debe ser el suicidio empresarial más estúpido y pérfido de la puta historia...
1

