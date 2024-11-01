edición general
27 meneos
23 clics
«La herramienta de Trump para acabar con la democracia en España es Vox» - Enrique Santiago

«La herramienta de Trump para acabar con la democracia en España es Vox» - Enrique Santiago  

El diputado y portavoz parlamentario de Izquierda Unida Enrique Santiago interviene en el pleno del Congreso de los Diputados el 10 de diciembre de 2025 para responder a la moción de Vox sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de conocer la condena del Fiscal General del Estado

| etiquetas: trumpeta , democracia , voz , españa , enrique , santiago
23 4 1 K 249 politica
9 comentarios
23 4 1 K 249 politica
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Llevan años acudiendo a la CPAC junto con lo más grabado de la extrema derecha mundial, nos hacemos ahora los sorprendidos? xD
5 K 83
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Así como la herramienta de EEUU para acabar con la izquierda en España fue el PSOE de Felipe González.
6 K 78
vicus. #2 vicus.
Enrique Santiago en un parlamentario brillante y que siempre intervine con educación y respeto, y que cuando habla se le entiende, es una pena que se le dé poca cancha, y se le preste más atención a lo que dice el otro, Santivago el paguitas.
5 K 77
karakol #5 karakol
Y a la vista está que no hacen más que obedecer la voz de su amo.

www.meneame.net/story/vox-impulsara-congreso-ilegalizacion-movimiento-
1 K 31
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Pues le han salido vagos y ladrones los de Vox al loco Trump
1 K 31
#9 Piscardomorao
#7 Pues fiel reflejo de su amo, que se queda dormido en las reuniones oficiales y está aprovechando que es presidente para ganar más con sus negocios, "Dios los cría y ellos se juntan", lo que me hace gracia es que la gente se crea que son "patriotas" cuando son el caballo de Troya de los EEUU en España.
2 K 37
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
Se les augura un exitazo con tan insigne líder al mando
Sobre todo por como se ha aplicado en otros países y lo bien que va eso de eliminar democracia
1 K 18
repix #4 repix
Y la inacción de socialistas, izquierda unidad y Sumar.
0 K 6
haprendiz #8 haprendiz
#4 Eso, eso, la falta de autocrítica de la izquierdaTM que no falte.
1 K 22

menéame