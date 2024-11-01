«La herramienta de Trump para acabar con la democracia en España es Vox» - Enrique Santiago  

El diputado y portavoz parlamentario de Izquierda Unida Enrique Santiago interviene en el pleno del Congreso de los Diputados el 10 de diciembre de 2025 para responder a la moción de Vox sobre las medidas que va a tomar el Gobierno después de conocer la condena del Fiscal General del Estado
| etiquetas: trumpeta , democracia , voz , españa , enrique , santiago
www.meneame.net/story/vox-impulsara-congreso-ilegalizacion-movimiento-
Sobre todo por como se ha aplicado en otros países y lo bien que va eso de eliminar democracia