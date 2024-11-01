·
"Un héroe de la vida real": quién es Ahmed al Ahmed, el hombre que frenó a uno de los atacantes en el tiroteo de la playa de Bondi en Australia
Ahmed al Ahmed, de 43 años, fue elogiado por las autoridades como un "verdadero héroe" luego de haberle quitado un arma a uno de los atacantes de Bondi Beach, en Sídney.
etiquetas
:
australia
héroe
terrorismo
#2
Ripio
Es este, en portada:
www.meneame.net/story/padre-musulman-revela-como-heroe-redujo-tirador-
www.meneame.net/story/ahmed-ahmed-43-anos-propietario-fruteria-heroe-q
0
K
20
#4
mikhailkalinin
*
Pero aquí en España, los putinistas que ya no les veo, no se porqué, apoyarán desde Hispatv las tesis del estado teocrático porque son las mejores para el feminismo y para la izquierda. Sois peores para la clase trabajadora que Blacrock. Como sois tan eficientes destructores del movimiento obrero, debo inferir que os paga el enemigo.
0
K
10
#5
Cantro
#4
pues justamente estos días están hiperactivos
0
K
11
#6
NoMeVeas
#4
No he entendido una mierda.
2
K
25
#9
Nusku
#6
A éstas horas suele llevar un buen pedal.
1
K
19
#11
flyingclown
#9
0
K
10
#8
Fj_Bs
#4
por dios , la noticia no trata de eso , salga de clase
0
K
7
#7
DonaldBlake
#3
Un valiente o un inconsciente. Según a quién le preguntes.
0
K
8
#1
DayOfTheTentacle
Heroe o villano según a quién preguntes. Como siempre.
0
K
8
#3
Eukherio
#1
O parte de una conspiración para crear un héroe moro. También según a quien preguntes.
0
K
8
#10
PijoProgre
Del héroe sabemos hasta qué comió ayer pero de los asesinos hdps no sabemos nada. Que cosas!!
0
K
6
