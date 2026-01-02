·
112
meneos
972
clics
Hernando (PP) carga contra la jueza de la dana… y la hemeroteca lo traiciona: "Se hacen los tontos"
De llamar "antidemocrático" a Sánchez a tuitear lo mismo: el PP y sus giros judiciales ...
|
etiquetas:
:
pp
,
rafael hernando
,
jueces
,
dana
62
50
0
K
434
actualidad
18 comentarios
62
50
0
K
434
actualidad
#1
YeahYa
Es una noticia de Rafael Hernando, así que dejo este link para quién lo necesite:
www.alcoholicos-anonimos.org/
8
K
84
#2
Asimismov
*
#1
éste elemento es el que agredió físicamente a Rubalcaba en el pasillo del Congreso.
Ese es el nivel viviendo toda la vida de lo público.
9
K
104
#3
Pivorexico
*
#1
A ver que le dejó su mujer para irse con Inda , otro cualquiera como poco le daba al fentanilo ..
7
K
92
#6
angeloso
#3
Menuda fenómena...
1
K
20
#7
Xoche
#3
Dale tiempo...
0
K
6
#17
Otrebla8002
*
#3
Ostia, pues como debe de ser este tipo en la realidad para que a ella le parezca bueno el Inda..... El colmo de la miseria humana.
1
K
14
#5
mente_en_desarrollo
#1
Un respeto.
El no está para ir a alcohólicos anónimos.
Es un borracho muy conocido.
6
K
62
#9
Andreham
Esta gente es demasiado avariciosa.
Dejar caer al hijo de puta de Mazón y a cambio nadie levanta una ceja por lo que habéis hecho con el fiscal para proteger al novio de la muerte.
Pero no se puede sorber y soplar a la vez.
3
K
33
#8
Xoche
Este es el nivel del sujeto
www.youtube.com/watch?v=3Hlq6uxQ-aE
1
K
23
#15
Marisadoro
*
Dice...
... incluso rechazar la ayuda internacional.
Esto es nuevo ¿No?
La iniciativa de comunicación. Es la clave" (estadista gallego)
0
K
17
#4
luckyy
Menudo payaso el imbécil este!!! No ha dado palo al agua en su vida.
1
K
15
#10
Xoche
#4
Le pides que trabaje. Tu es que flipas
0
K
6
#11
casicasi
#4
Ni lo dará. Vida cañón, le llaman ahora.
0
K
11
#12
ipanies
Un ejemplar representante de la organización delictiva.
0
K
11
#14
imagosg
Yo creo que su problema va más allá del alcoholismo...
0
K
11
#16
ur_quan_master
El respeto del PP a los tribunales o a cualquier otra institución.
0
K
11
#13
Cometeunzullo
Menudo machote.
0
K
10
#18
laruladelnorte
Este viernes, Rafael Hernando, diputado nacional del PP, publicó en su cuenta de X: "Resulta insólito q la jueza indague y requiera los wasap de
@NunezFeijoo
sobre la Dana, sin tener responsabilidad de ningún tipo, pero no pida los mensajes de
@sanchezcastejon
y sus ministros al no avisar de la catástrofe, no actuar, e incluso rechazar la ayuda internacional"
Gensanta,como está de la cabeciña.
0
K
9
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
