Hernando (PP) carga contra la jueza de la dana… y la hemeroteca lo traiciona: "Se hacen los tontos"

De llamar “antidemocrático” a Sánchez a tuitear lo mismo: el PP y sus giros judiciales ...

| etiquetas: pp , rafael hernando , jueces , dana
18 comentarios
Comentarios destacados:      
YeahYa #1 YeahYa
Es una noticia de Rafael Hernando, así que dejo este link para quién lo necesite:

www.alcoholicos-anonimos.org/
8 K 84
Asimismov #2 Asimismov *
#1 éste elemento es el que agredió físicamente a Rubalcaba en el pasillo del Congreso.
Ese es el nivel viviendo toda la vida de lo público.
9 K 104
#3 Pivorexico *
#1 A ver que le dejó su mujer para irse con Inda , otro cualquiera como poco le daba al fentanilo ..
7 K 92
angeloso #6 angeloso
#3 Menuda fenómena...
1 K 20
#7 Xoche
#3 Dale tiempo...
0 K 6
#17 Otrebla8002 *
#3 Ostia, pues como debe de ser este tipo en la realidad para que a ella le parezca bueno el Inda..... El colmo de la miseria humana.
1 K 14
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#1 Un respeto.

El no está para ir a alcohólicos anónimos.

Es un borracho muy conocido.
6 K 62
Andreham #9 Andreham
Esta gente es demasiado avariciosa.

Dejar caer al hijo de puta de Mazón y a cambio nadie levanta una ceja por lo que habéis hecho con el fiscal para proteger al novio de la muerte.

Pero no se puede sorber y soplar a la vez.
3 K 33
#8 Xoche
Este es el nivel del sujeto www.youtube.com/watch?v=3Hlq6uxQ-aE
1 K 23
#15 Marisadoro *
Dice... ... incluso rechazar la ayuda internacional.

Esto es nuevo ¿No?

La iniciativa de comunicación. Es la clave" (estadista gallego)
0 K 17
#4 luckyy
Menudo payaso el imbécil este!!! No ha dado palo al agua en su vida.
1 K 15
#10 Xoche
#4 Le pides que trabaje. Tu es que flipas xD
0 K 6
#11 casicasi
#4 Ni lo dará. Vida cañón, le llaman ahora.
0 K 11
ipanies #12 ipanies
Un ejemplar representante de la organización delictiva.
0 K 11
imagosg #14 imagosg
Yo creo que su problema va más allá del alcoholismo...
0 K 11
ur_quan_master #16 ur_quan_master
El respeto del PP a los tribunales o a cualquier otra institución.
0 K 11
Cometeunzullo #13 Cometeunzullo
Menudo machote.
0 K 10
#18 laruladelnorte
Este viernes, Rafael Hernando, diputado nacional del PP, publicó en su cuenta de X: "Resulta insólito q la jueza indague y requiera los wasap de @NunezFeijoo sobre la Dana, sin tener responsabilidad de ningún tipo, pero no pida los mensajes de @sanchezcastejon y sus ministros al no avisar de la catástrofe, no actuar, e incluso rechazar la ayuda internacional"

Gensanta,como está de la cabeciña. o_o
0 K 9

