Herido un peatón en Gijón al caerle en la cabeza un gato que se precipitó desde una ventana

Un hombre ha resultado herido hoy jueves en Gijón al caerle un gato en la cabeza cuando caminaba por la calle Juan Alonso. El animal se precipitó desde el alféizar de una ventana de un cuarto piso y acabó impactando sobre el viandante, que sufrió lesiones por las que tuvo que ser atendido en el centro de salud.
La víctima denunció en la Comisaría al dueño del gato, quien, al parecer, al percatarse de la suerte que había corrido el gato su mascota bajó rápidamente a la calle, la cogió y se introdujo de nuevo en el portal, sin querer aportar sus datos personales al herido.
Un día nos dimos cuenta de que no estaba en casa y nos temimos lo peor, sobre todo porque vivíamos en un 8º.
Efectivamente, bajamos a la calle, y en el jardincillo bajo el bloque estaba el pobre. Pero VIVO. Le tuvieron que entablillar una pata y estuvo bastantes días que casi no se levantaba de su sitio de dormir, pero se recuperó muy bien y siguió tan pancho unos cuantos años más.
Anda ya
Siempre que tengas seguro de responsabilidad civil.
Que en mi anterior vivienda, tuve un problema con mi vecino de arriba, por un tema de fuga de agua.
Me decía esta vecina (el marido nunca me habló) que no tenían seguro, que no me podían pagar la reparación, que no tenían medios. Que ella trabajaba a media jornada limpiando escaleras (era así).
Lo mejor, es que a los peques comían en el comedor escolar becados, sin pagar nada. El padre sin oficio ni beneficio, en el bar del mismo edificio donde vivíamos todo el puto día. Padre y madre fumadores compulsivos.
Y yo yo con la gotera.