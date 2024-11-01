edición general
Herido un peatón en Gijón al caerle en la cabeza un gato que se precipitó desde una ventana

Un hombre ha resultado herido hoy jueves en Gijón al caerle un gato en la cabeza cuando caminaba por la calle Juan Alonso. El animal se precipitó desde el alféizar de una ventana de un cuarto piso y acabó impactando sobre el viandante, que sufrió lesiones por las que tuvo que ser atendido en el centro de salud.

hdblue #2 hdblue
Pero el gato está bien?
#6 concentrado
#2 Debe estarlo, en caso contrario estaría en portada :troll:
Herumel #7 Herumel
#2 Parece que se encuentra en perfectas condiciones.  media
sotillo #10 sotillo
#2 Seguro, escogería el mejor sitio para caer
#12 A_S
#2 ya está mirando como hacerlo desde el 5º piso para asegurarse que le salga mejor la próxima :-D
teneram #1 teneram *
Se "precipitó"  media
#5 Albarkas
El problema es que era un gato hidráulico xD
#17 Martillo_de_Herejes
#5 Como el del chiste xD :troll: :troll:
#8 omega7767
¿era un gato inglés?
jonolulu #3 jonolulu
Los gatos son hijoputas hasta para caerse
#13 frigoneto
#3 Y los dueños, al menos el de esta noticia

La víctima denunció en la Comisaría al dueño del gato, quien, al parecer, al percatarse de la suerte que había corrido el gato su mascota bajó rápidamente a la calle, la cogió y se introdujo de nuevo en el portal, sin querer aportar sus datos personales al herido.
#4 Suleiman
Eso pasa por creerse que un gato es un juguete. No ponen ni un mínimo de interés como poner protecciones en las ventanas y terrazas. Yo vi uno también caer desde un cuarto y no fue muy agradable el resultado.
Un_señor_de_Cuenca #14 Un_señor_de_Cuenca
#4 Yo tenía gato y poníamos rejillas, pero el jodío las acabó rompiendo y se ponía al otro lado en el alféizar o sobre la barandilla de la terraza, se ve que le gustaba el riesgo.
Un día nos dimos cuenta de que no estaba en casa y nos temimos lo peor, sobre todo porque vivíamos en un 8º.
Efectivamente, bajamos a la calle, y en el jardincillo bajo el bloque estaba el pobre. Pero VIVO. Le tuvieron que entablillar una pata y estuvo bastantes días que casi no se levantaba de su sitio de dormir, pero se recuperó muy bien y siguió tan pancho unos cuantos años más.
#15 Suleiman
#14 Joer..pues me alegro mucho, porque el que vi caer de un cuarto acabo reventado.
arturios #18 arturios
#14 Yo sólo vivo en un segundo, y una parte da a la terraza, que es poca altura, y aun así les tenemos puestas las redes para que no la líen (que al final lo hacen, los muy [CENSORED]), curiosamente es más peligroso para un gato caerse de un cuarto que de un octavo, cuando pasa un rato de caída libre se relaja y no cae rígido como una tabla al suelo, lo que hace que tengan unas lesiones menos graves, a partir del piso 50 no son graves, sólo mortales. cc #15
#11 Daniel2000
"Lo cubre el seguro del hogar con al cobertura de Responsabilidad Civil:"


Anda ya




Siempre que tengas seguro de responsabilidad civil.

Que en mi anterior vivienda, tuve un problema con mi vecino de arriba, por un tema de fuga de agua.

Me decía esta vecina (el marido nunca me habló) que no tenían seguro, que no me podían pagar la reparación, que no tenían medios. Que ella trabajaba a media jornada limpiando escaleras (era así).

Lo mejor, es que a los peques comían en el comedor escolar becados, sin pagar nada. El padre sin oficio ni beneficio, en el bar del mismo edificio donde vivíamos todo el puto día. Padre y madre fumadores compulsivos.

Y yo yo con la gotera.
#9 pepecarvalho68
Lo cubre el seguro del hogar con al cobertura de Responsabilidad Civil: la red no es obligatoria por el momento...
