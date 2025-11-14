Herido grave un policía nacional tras ser apaleado por seis personas a la salida de un kebab en Vallecas: hay dos detenidos

Un agente de la Policía Nacional resultó herido de gravedad en la noche de ayer jueves después de ser brutalmente agredido por un grupo de seis personas en el distrito de Puente de Vallecas, según fuentes policiales. El agente, que se encontraba fuera de servicio, cenaba en un kebab de la calle de Puerto de Balbarán en el barrio de Entrevías cuando fue reconocido por varios individuos.
Ah no... Calla...
¿ No será que este "policía" habrá cometido abuso de poder y se han cobrado la "deuda" ?
Con la mayoría de los policías nunca he tenido problemas, pero desgraciadamente en varias ocasiones sí he sido testigo de su falta absoluta a la verdad y en una ocasión, incluso, 3 llegaron a levantar una falsa denuncia contra mi porque un cazador amigo suyo de la zona se lo solicitó.
en realidad nunca hemos dejado de serlo
#8 Un policía, es policía 24 horas
¡Jajajajaja! Pero hombre, si no trabajan ni en sus 8 horas...
Segundo, si un policía en su tiempo libre es testigo de un delito, tiene la obligación de actuar como policía que es.
Claaaro! No actúan estando de servicio, imagínate cuando están de descanso
#16 Tengo amigos en la GC y en PN. Todos hacen la vista gorda a diario estando de servicio, imagínate lo que pasan de lo que ven cuando no lo están.
No se yo. Con la barbaridad de polis que hay en este país, con uniforme o en chándal no se les tendría que escapar nada.
No son capaces de controlar el narcotráfico en el Guadalquivir que es un río, conque imagínate.
Hagamos de la anécdota categoría e ignoremos todas las estadísticas e indicadores cuando convienen a nuestra visión del mundo. La razón no debe impedirnos sembrar odio al diferente.
Es más probable que un policía pise la cárcel que cualquier otro ciudadano. Manipular podemos todos.
Si hubiera sido en Zamora sería noticia nacional.
Antes era también el País Vasco pero desde hace un tiempo parece que han reducido el territorio de interés. Los demás para pagar impuestos.
Es increíble la cantidad de chorradas que salen en los telediarios de todas las televisiones de la meseta referidas a su dichoso Madrid. Medio telediario dedicado a la chica esa loca que tienen de mandamás, media hora de real Madrid, un estreno de amiguetes en un teatro de Madrid y una noticia de gitanos saltarines. España no existe más que para mantenerlos a base de impuestos, para lo que Madrid ya se ha preocupado de poner sus delegaciones de hacienda en todo el territorio.