Herido grave un policía nacional tras ser apaleado por seis personas a la salida de un kebab en Vallecas: hay dos detenidos

Un agente de la Policía Nacional resultó herido de gravedad en la noche de ayer jueves después de ser brutalmente agredido por un grupo de seis personas en el distrito de Puente de Vallecas, según fuentes policiales. El agente, que se encontraba fuera de servicio, cenaba en un kebab de la calle de Puerto de Balbarán en el barrio de Entrevías cuando fue reconocido por varios individuos.