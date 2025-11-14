edición general
10 meneos
73 clics

Herido grave un policía nacional tras ser apaleado por seis personas a la salida de un kebab en Vallecas: hay dos detenidos

Un agente de la Policía Nacional resultó herido de gravedad en la noche de ayer jueves después de ser brutalmente agredido por un grupo de seis personas en el distrito de Puente de Vallecas, según fuentes policiales. El agente, que se encontraba fuera de servicio, cenaba en un kebab de la calle de Puerto de Balbarán en el barrio de Entrevías cuando fue reconocido por varios individuos.

| etiquetas: herido , grave , policía , nacional , apaleado , kebab , vallecas
8 2 3 K 65 actualidad
25 comentarios
8 2 3 K 65 actualidad
Comentarios destacados:      
#9 #1 este concretamente ha cobrado sin trabajar...
#7 Albarkas
Como está Barcelona...
Ah no... Calla...
3 K 46
Expat_Guinea_Ecuatorial #13 Expat_Guinea_Ecuatorial
#7 Madrillin y Warcelona, en dura pugna
0 K 10
Olepoint #17 Olepoint *
No sé, a ver, los policías son muchas veces reconocidos públicamente y no pasa nada, supongo que algo anterior debe haber ocurrido con este policía, porque cuando los ciudadanos reconocen a un policía, no suelen apalearlo, más bien al contrario.

¿ No será que este "policía" habrá cometido abuso de poder y se han cobrado la "deuda" ?

Con la mayoría de los policías nunca he tenido problemas, pero desgraciadamente en varias ocasiones sí he sido testigo de su falta absoluta a la verdad y en una ocasión, incluso, 3 llegaron a levantar una falsa denuncia contra mi porque un cazador amigo suyo de la zona se lo solicitó.
4 K 41
#24 perej
#17 yo iba a comentar algo así. Seguro que no ha sido por las risas, algo habrá ocurrido para que acabe así la cosa.
0 K 11
SegarroAmego #2 SegarroAmego
Se respira seguridad en las calles
2 K 36
#3 pensacola *
#2 queremos volver a ser tercer mundo!




en realidad nunca hemos dejado de serlo
1 K 26
shinjikari #11 shinjikari
#3 No has pisado un pais del "tercer mundo" en tu santa vida. Que vergüenza de comentario.

#8 Un policía, es policía 24 horas

¡Jajajajaja! Pero hombre, si no trabajan ni en sus 8 horas...
1 K 13
Alakrán_ #15 Alakrán_
#11 Primero, le han dado una paliza porque le han reconocido como Policía, es decir, por su trabajo.
Segundo, si un policía en su tiempo libre es testigo de un delito, tiene la obligación de actuar como policía que es.
0 K 11
shinjikari #21 shinjikari
#15 si un policía en su tiempo libre es testigo de un delito, tiene la obligación de actuar como policía que es.

Claaaro! :-D No actúan estando de servicio, imagínate cuando están de descanso xD

#16 Tengo amigos en la GC y en PN. Todos hacen la vista gorda a diario estando de servicio, imagínate lo que pasan de lo que ven cuando no lo están.
2 K 24
Alakrán_ #23 Alakrán_
#21 Pues pueden sancionar a tus amigos por ello.
0 K 11
shinjikari #25 shinjikari
#23 Jamás lo hacen, lo saben, y es una de las razones por las que actúan así. La principal es que no quieren buscarse más problemas, pero como no suele haber consecuencias para la dejación de funciones (que a veces viene de mandos superiores, para mas inri) pues...
0 K 10
#16 Aas59 *
#11 Eso de las 24 horas al pie del cañón, es lo que cuentan ellos.
No se yo. Con la barbaridad de polis que hay en este país, con uniforme o en chándal no se les tendría que escapar nada.
No son capaces de controlar el narcotráfico en el Guadalquivir que es un río, conque imagínate.
1 K 16
#5 tromperri
#2 lo que se respira es anumerismo y manipulación.
Hagamos de la anécdota categoría e ignoremos todas las estadísticas e indicadores cuando convienen a nuestra visión del mundo. La razón no debe impedirnos sembrar odio al diferente.

Es más probable que un policía pise la cárcel que cualquier otro ciudadano. Manipular podemos todos.
2 K 26
txillo #6 txillo
#2 agente fuera de servicio, me fío menos de él.
1 K 20
Alakrán_ #8 Alakrán_
#6 Un policía, es policía 24 horas, en la propia noticia de afirma que le han dado una paliza porque le reconocieron.
1 K 30
#10 DonaldBlake
#8 Aquí, en el pueblo, todos saben que soy "el maestro". Si me dan una paliza puedo decir que me reconocieron unos exalumnos resentidos.
2 K 20
plutanasio #12 plutanasio
#10 paliza no, pero en mi época había chavales que le tallaban el coche a los profesores
0 K 12
Alakrán_ #18 Alakrán_
#10 Pues si uno de tus exalumnos te da una paliza por supuesto que te la han dado por ser maestro.
0 K 11
woody_alien #4 woody_alien
La mejores agresiones brutales, las de MadRid.
1 K 24
#19 Aas59
#4 Es raro que esto no haya salido en todos los telediarios, porque es algo que ha pasado en Madrid.
Si hubiera sido en Zamora sería noticia nacional.
0 K 6
#1 pensacola *
que dura es la vida de polícia... deberían cobrar sin trabajar
0 K 19
#9 Celsar
#1 este concretamente ha cobrado sin trabajar...
4 K 66
manbobi #14 manbobi
Si no es al norte del Ebro no pasa nada. Circulen.
0 K 12
#20 Aas59 *
#14 No. Si es fuera de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.
Antes era también el País Vasco pero desde hace un tiempo parece que han reducido el territorio de interés. Los demás para pagar impuestos.
Es increíble la cantidad de chorradas que salen en los telediarios de todas las televisiones de la meseta referidas a su dichoso Madrid. Medio telediario dedicado a la chica esa loca que tienen de mandamás, media hora de real Madrid, un estreno de amiguetes en un teatro de Madrid y una noticia de gitanos saltarines. España no existe más que para mantenerlos a base de impuestos, para lo que Madrid ya se ha preocupado de poner sus delegaciones de hacienda en todo el territorio.
0 K 6
CharlesBrowson #22 CharlesBrowson *
es viernes, la gente esta con el culo hecho pesicola con su gramico, y les recordara cuando la policia les han multado y se han llevado su drojaina, no envieis estas cosas cuando se acerca el finde, que pereceis nuevos coñe
0 K 7

menéame