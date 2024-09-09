edición general
[HEMEROTECA] No a la sangre por petróleo vs. ¿De cuánto petróleo estamos hablando exactamente? [Ing]

PUNTO: Los planes de Bush para invadir Irak no tienen nada que ver con objetivos tan nobles como liberar al pueblo iraquí o salvar al mundo del terrorismo. Su postura «basada en principios» no es más que un intento apenas velado de hacerse con el control de Oriente Medio, una región rica en petróleo, a costa de vidas humanas. CONTRAPUNTO: ¿Estamos hablando de un galón de petróleo por cada 10 galones de sangre? ¿O es más bien 30 galones de petróleo por cada pinta de sangre? Porque si es lo segundo, tal vez un intercambio de sangre por petróleo…

RoterHahn
Hemeroteca:
Las otras intervenciones de eeuu en America Latina.
www.rtve.es/noticias/20251217/otras-intervenciones-eeuu-america-latina
2
JanSmite
Y volvemos a la "sangre por petróleo" con Trump.

Y por eso Trump no ve "tan mal" lo que está haciendo Putin con Ucrania: porque el va a hacer lo mismo, invadir un país soberano con una excusa "X" para, en realidad, quedarse con sus recursos, que es lo que va a hacer en Venezuela.
1
anamabel
#6 Y aún así, tienen que ser los venezolanos los que lo hagan. A menos que creas que invadir países petroleros para llevarles la democracia es una cosa fruto de la serendipia.
2
frg
#6 Que lo cuelguen los Venezolanos si se tercia, no unos interesados que sólo buscan petroleo gratis.
0
frg
Curioso. Uno de los columnistas dice que en Irak murieron unos 300 soldaditos yankis, y que "una pinta de sangre americana derramada equivale a 60 millones de barriles de crudo Kuwaití", pero no dice nada de los más de 20.000 muertos que "estaban allí" donde saqueaban el petroleo.
0
luckyy
Vergüenza el silencio de los neoliberales europeos
0
pirat
La llevamos clara cuando el anaranjao perciba que nuestro vino y aceite también le pertenece, y que además ya ha comenzado la invasión terrestre con sus bases...
Al final, todo occidente le pertenecerá y los que nos arrodillamos seremos meros reservorios de órganos para sus caprichos y necesidades como ya ocurre en su engendro asesionazi.
0
alcama
Hemeroteca:
Sin actas no se pueden reconocer los resultados electorales en Venezuela’: Alejandra Barrios, secretaria general de la Red OIE de América Latina
moe.org.co/sin-actas-no-se-pueden-reconocer-los-resultados-electorales
0
MrMax
#1 Claro, porque esto es motivo suficiente para entrar en guerra con un país.
0
alcama
#2 Es motivo para colgar boca a abajo a Maduro
1
JanSmite
#1 Hemeroteca: La CIA apoya el golpe de estado de Pinochet, poniendo entre 8 y 10 millones de dólares para impedir que Allende llegara al cargo o para sacarlo del cargo si era elegido.

nsarchive.gwu.edu/briefing-book/chile/2024-09-09/cia-chile-scandal-50

Es decir, a USA le ha importado una mierda la democracia en otros países siempre que el dictador que hubiera o que ponían fuera favorable a sus intereses. La diferencia ahora es que el dictador que hay, que no ha presentado las…   » ver todo el comentario
6
RoterHahn
#5
Se resume en una sencilla frase.
No es mi h*p*.
2
JanSmite
#8 Exacto.
1
mr.wolf
#1 ¿Y las actas de Zelenski donde están? ¿Y las de Pedro Sánchez? Injerencias y bobadas para el populacho.
1

