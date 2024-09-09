[HEMEROTECA] No a la sangre por petróleo vs. ¿De cuánto petróleo estamos hablando exactamente? [Ing]

PUNTO: Los planes de Bush para invadir Irak no tienen nada que ver con objetivos tan nobles como liberar al pueblo iraquí o salvar al mundo del terrorismo. Su postura «basada en principios» no es más que un intento apenas velado de hacerse con el control de Oriente Medio, una región rica en petróleo, a costa de vidas humanas. CONTRAPUNTO: ¿Estamos hablando de un galón de petróleo por cada 10 galones de sangre? ¿O es más bien 30 galones de petróleo por cada pinta de sangre? Porque si es lo segundo, tal vez un intercambio de sangre por petróleo…
Las otras intervenciones de eeuu en America Latina.
Y por eso Trump no ve "tan mal" lo que está haciendo Putin con Ucrania: porque el va a hacer lo mismo, invadir un país soberano con una excusa "X" para, en realidad, quedarse con sus recursos, que es lo que va a hacer en Venezuela.
Al final, todo occidente le pertenecerá y los que nos arrodillamos seremos meros reservorios de órganos para sus caprichos y necesidades como ya ocurre en su engendro asesionazi.
Sin actas no se pueden reconocer los resultados electorales en Venezuela’: Alejandra Barrios, secretaria general de la Red OIE de América Latina
Es decir, a USA le ha importado una mierda la democracia en otros países siempre que el dictador que hubiera o que ponían fuera favorable a sus intereses. La diferencia ahora es que el dictador que hay, que no ha presentado las… » ver todo el comentario
Se resume en una sencilla frase.
No es mi h*p*.