He instalado Linux en mi ordenador unos años después y sigo en shock. Veo un adelanto del Android para PCs que viene de camino

Llevaba tiempo sintiendo que mi portátil pedía un cambio de aires. (...) Me lancé a la piscina y lo que me he encontrado no es solo un SO rapidísimo, sencillo y productivo, sino una venta al futuro de lo que Google nos está preparando.

sorrillo #2 sorrillo
¿Hoy Android sí es Linux?
janatxan #3 janatxan
#2 todo es binario.
Magankie #4 Magankie
#2 no sólo eso. Android para PC traerá algo similar a KDE...
ChatGPT #5 ChatGPT
#2 depende si está en el escritorio
Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
#2 Es una basura más de "Xataka"... no le pidas pingüinos al mediterráneo, hombre.
Torrezzno #12 Torrezzno
A mi me pasa al revés. Uso mac en el portátil del curro y debían 13 en mi maquina personal. A veces tengo que ayudar a mi señora con su windows 11 del trabajo. Me parece una auténtica involución, en UI, estética, usabilidad. Como volver atrás en el tiempo
Magankie #1 Magankie
Enviado sólo por las risas. Hay que ser inútil... en fin. El karma está para quemarlo.
Walldrop #14 Walldrop
#1 ojo, en la entradilla "venta" probabilmenchi es "ventana", paz
ur_quan_master #10 ur_quan_master
#0 la etiqueta WTF es lo más acertado del envío xD
andando #8 andando
Joder menudo nivelazo
DrEvil #11 DrEvil
Como linuxero militante estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que dice. Para mucha gente que sólo usa el navegador es más que suficiente.

Sin embargo hay cosas que calla:
*Que una muy buena parte de las herramientas de entorno profesional no funcionan (Office, Project, edición de imágen y vídeo, etc)
*Tampoco muchos programas propietarios: por ejemplo para hacer álbumes de fotos y que te los impriman, o gadgets baratos de ali-express, etc.
* El soporte para hardware como impresoras,…   » ver todo el comentario
#13 Mustela
#11 Los que utilizamos GNU/Linux, después de leer noticias como de lo que trata de hacer Google con las aplicaciones alternativas, no nos acercarnos ni con un palo. Mira este artículo de hace casi 2 meses: www.meneame.net/story/f-droid-google-adios-tiendas-apps-alternativas
ronko #7 ronko
Hace tiempo que no pruebo, ¿Que tal va ahora el android x86 (y 64 bits) ?
