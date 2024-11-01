He instalado Linux en mi ordenador unos años después y sigo en shock. Veo un adelanto del Android para PCs que viene de camino

Llevaba tiempo sintiendo que mi portátil pedía un cambio de aires. (...) Me lancé a la piscina y lo que me he encontrado no es solo un SO rapidísimo, sencillo y productivo, sino una venta al futuro de lo que Google nos está preparando.
| etiquetas: xataca , google , android , linux , pc , wtf
Sin embargo hay cosas que calla:
*Que una muy buena parte de las herramientas de entorno profesional no funcionan (Office, Project, edición de imágen y vídeo, etc)
*Tampoco muchos programas propietarios: por ejemplo para hacer álbumes de fotos y que te los impriman, o gadgets baratos de ali-express, etc.
* El soporte para hardware como impresoras,… » ver todo el comentario