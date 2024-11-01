edición general
9 meneos
46 clics
HazteOir despliega una lona en un parque de Madrid llamando "criminales" a Pedro Sánchez y a Zapatero junto a Maduro

HazteOir despliega una lona en un parque de Madrid llamando "criminales" a Pedro Sánchez y a Zapatero junto a Maduro  

La campaña de la asociación ultra ha sido colocada sobre el césped del parque Roma, que depende del Ayuntamiento de Madrid, y es visible para los conductores que circulan por la M-30

| etiquetas: hazte oír , lona , pedro sánchez , zapatero , maduro
8 1 1 K 74 actualidad
10 comentarios
8 1 1 K 74 actualidad
Comentarios destacados:    
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
En su cruzada contra tiranos, hablan algo del genocidio en Gaza o de la ocupación ilegal de Cisjordania?
5 K 80
tusitala #7 tusitala
#2 Es culpa de Pedro Sanchez
0 K 10
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#2 Se les ha pasado meter a Mazón y sus más de 230 víctimas. Qué descuido más tonto.
1 K 22
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Todo pagado con los impuestos de los españoles.

Basura franquista...
3 K 44
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Lastima que todas estas mierdas no tengan repercusiones, para los que los cometen, porque para los afectados ya hemos visto que si, como los casos de Podemos.
2 K 29
#10 Kuruñes3.0
Y que pasa, esto es gratuito y no punible¿
1 K 28
shake-it #4 shake-it
Espero que el Ayuntamiento actue con la misma celeridad que la que mostraron para invisibilizar cualquier apoyo ciudadano a Palestina
0 K 18
meroespectador #6 meroespectador
Me pregunto que habría en los paquetitos que Epstein le mandaba a Aznar...
1 K 15
meroespectador #1 meroespectador
HazteOler
1 K 15
tusitala #8 tusitala
#1 {0x1f602} háztelo mirar {0x1f602}
0 K 10

menéame