·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9027
clics
Las nuevas y comprometedoras fotos del ex príncipe Andrés: jugando con un misterioso niño y una pelota con un pezón
4981
clics
El ingenioso camuflaje de las carreteras en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial
4952
clics
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día
4265
clics
Operación therians: cómo organiza la ultraderecha una distracción coordinada que blinda el poder
3669
clics
Un mal ejemplo
más votadas
474
La Justicia archiva sin investigar el intento de soborno de López Madrid al comisario del caso de acoso a la doctora Pinto
458
Trump envía un barco hospital a Groenlandia para los "enfermos sin atención" y Dinamarca responde que allí tienen sanidad "gratuita"
393
Faltan 90 mil páginas del caso de Jeffrey Epstein y la defensa de Ghislaine Maxwell trata de evitar que se hagan públicas
511
El Comité Olímpico de Israel se ha visto obligado a sacar de la competición a sus atletas tras saberse que estos habían hecho trampas
324
El 10% más rico del planeta concentra la mayor parte del impacto climático. Lo que revela un estudio sobre quién empuja realmente el calentamiento global
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
46
clics
HazteOir despliega una lona en un parque de Madrid llamando "criminales" a Pedro Sánchez y a Zapatero junto a Maduro
La campaña de la asociación ultra ha sido colocada sobre el césped del parque Roma, que depende del Ayuntamiento de Madrid, y es visible para los conductores que circulan por la M-30
|
etiquetas
:
hazte oír
,
lona
,
pedro sánchez
,
zapatero
,
maduro
8
1
1
K
74
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
1
K
74
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Verdaderofalso
En su cruzada contra tiranos, hablan algo del genocidio en Gaza o de la ocupación ilegal de Cisjordania?
5
K
80
#7
tusitala
#2
Es culpa de Pedro Sanchez
0
K
10
#9
cenutrios_unidos
#2
Se les ha pasado meter a Mazón y sus más de 230 víctimas. Qué descuido más tonto.
1
K
22
#5
XtrMnIO
Todo pagado con los impuestos de los españoles.
Basura franquista...
3
K
44
#3
Javi_Pina
Lastima que todas estas mierdas no tengan repercusiones, para los que los cometen, porque para los afectados ya hemos visto que si, como los casos de Podemos.
2
K
29
#10
Kuruñes3.0
Y que pasa, esto es gratuito y no punible¿
1
K
28
#4
shake-it
Espero que el Ayuntamiento actue con la misma celeridad que la que mostraron para invisibilizar cualquier apoyo ciudadano a Palestina
0
K
18
#6
meroespectador
Me pregunto que habría en los paquetitos que Epstein le mandaba a Aznar...
1
K
15
#1
meroespectador
HazteOler
1
K
15
#8
tusitala
#1
háztelo mirar
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Basura franquista...