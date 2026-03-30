edición general
4 meneos
10 clics
“Hay partidos políticos que pueden ir en contra del Evangelio”

“Hay partidos políticos que pueden ir en contra del Evangelio”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Entrevista a Joan Planellas, arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense (...) "desde Roma se sugiere que hay ir con cuidado con determinados extremismos. Cuidado con algunas posiciones tras las cuales pueden haber determinados partidos políticos que pueden ir en contra del Evangelio"

| etiquetas: religion , ideologia , elecciones , extremismos , iglesia
3 1 3 K 6 actualidad
14 comentarios
3 1 3 K 6 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Si nos ponemos tiquismiquis igual son todos xD
3 K 60
ombresaco #10 ombresaco
#1 los evangelios tienen contradicciones.
0 K 11
makinavaja #13 makinavaja
#1 Y la propia iglesia católica también va en contra de los evangelios, si nos ponemos estrictos.... :-D :-D
1 K 25
skaworld #3 skaworld
La verdad es que pone los pelos de punta que ya simplemente alguien pueda discrepar de los preceptos ambiguos de una fábula moral de pastores nómadas de hace 2000 años y poner en entredicho por ejemplo la forma correcta de vender a tu hija como esclava para saldar tus deudas
2 K 27
#4 malditopendejo
#3 por no hablar de la zoofilia en una caso de "palomo peña virgen". Que igual fue al revés "José preña a paloma". Sea lo que sea "paloma"
0 K 7
skaworld #7 skaworld
#4 Es a donde nos lleva el wokismo, ellas se follan una paloma y eres la escogida de Dios, tu te follas una gallina y Def Con Dos te hace una cancion socarrona. Luego quieren igualdad, un gritón de votos mas para Vox.
0 K 11
Skiner #6 Skiner *
#3 “Hay partidos políticos que pueden ir en contra del Evangelio”
La propia iglesia católica va en contra del Evangelio con actos como la Semana Santa, contradiciendo los mandamientos que Dios le dió a Moises en el Monte Sinaí.
Así que si ellos mismos inclumplen sus propias normas, no hay nada que extrañarse.
1 K 18
skaworld #8 skaworld
#6 ¿Acaso dudas de que en los evangelios no indican claramente la tabla de precios de las bulas papales?
0 K 11
Baalverith #5 Baalverith
Cuando se entere que PP/VOX se han vendido a los judíos por unas monedas de plata le estalla la cabeza.
1 K 19
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
"En esta guerra lo que interesa es el negocio. Quizá lo digo con un poco de radicalidad. El negocio del petróleo, y de los intereses económicos y de un gobierno, el de EE.UU., dirigido por Trump" (¡Pedro Sánchez, hijo de Satanás, abandona el cuerpo de este siervo de dios! jejé)
0 K 13
#9 Alcalino
Hay obispos que también pueden ir contra el evangelio.

Y ejemplos no faltan
0 K 10
Malinke #12 Malinke
Contra el evangelio puede ir cualquiera, otra cosa es que presuman de católicos y después no lo sean.
0 K 10
#11 pirat
De momento llevan decenios en contra de la constitución al no tender a autofinanciarse.
0 K 9
Cuñado #14 Cuñado
Afortunadamente. Nunca votaría a un partido que siguiese las directrices de un manual de padefos de hace casi dos mil años.
0 K 9

menéame