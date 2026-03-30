“Hay partidos políticos que pueden ir en contra del Evangelio”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Entrevista a Joan Planellas, arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense (...) "desde Roma se sugiere que hay ir con cuidado con determinados extremismos. Cuidado con algunas posiciones tras las cuales pueden haber determinados partidos políticos que pueden ir en contra del Evangelio"
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La propia iglesia católica va en contra del Evangelio con actos como la Semana Santa, contradiciendo los mandamientos que Dios le dió a Moises en el Monte Sinaí.
Así que si ellos mismos inclumplen sus propias normas, no hay nada que extrañarse.
Y ejemplos no faltan