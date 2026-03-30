“Hay partidos políticos que pueden ir en contra del Evangelio”

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Entrevista a Joan Planellas, arzobispo de Tarragona y presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense (...) "desde Roma se sugiere que hay ir con cuidado con determinados extremismos. Cuidado con algunas posiciones tras las cuales pueden haber determinados partidos políticos que pueden ir en contra del Evangelio"