5
meneos
51
clics
Hay 500 millones de de usuarios que podrían perfectamente actualizar a Windows 11. El problema es que no quieren
El fin del soporte de Windows 10 debería haber impulsado la actualización a la nueva versión, pero no lo está haciendo
|
millones
usuarios
perfectamente
actualizar
windows
problema
4
1
0
K
54
tecnología
17 comentarios
4
1
0
K
54
tecnología
#6
Antipalancas21
Quien va a querer actualizarse a esa mierda de OS que cada dos por tres la cagan con sus actualizaciones.
2
K
50
#16
frankiegth
*
#6
. De ahora mismo :
'...
Lo de Windows 11 ya es un mal chiste: su última actualización la lía de nuevo
...'
www.meneame.net/story/windows-11-ya-mal-chiste-ultima-actualizacion-li
0
K
13
#1
doramono
los usuarios han dicho basta.
0
K
20
#17
HeilHynkel
#10
Nosotros estuvimos con el puto Vista años después de tener el 7 (yo tenía en el mío un prototipo del 7 corporativo)
0
K
19
#7
HeilHynkel
*
Tengo la sospecha de que hay mucho PC corporativo que no quiere cambiar.
0
K
19
#10
kosako
#7
Pues en mi caso al menos es al revés. En el trabajo si nos lo han actualizado (tanto en PCS nuevos como en viejos que en teoría no podían ser actualizados) y en casa yo sigo con el 10 porque paso de actualizar.
0
K
10
#13
rogerius
Lo de «perfectamente» es coña, ¿a que sí?
0
K
18
#9
pcmaster
¿Y por qué es un problema? Es su ordenador e instalan lo que les da la gana.
0
K
15
#14
soberao
¿Hay alguna forma de tener como en GNU/Linux distintas versiones de Windows en distintas particiones y elegir cuál quieres arrancar al encender el ordenador?
0
K
13
#15
arturios
#14
Con Grub, supongo, se supone que es para eso, pero no lo se con seguridad, en casa no uso windows.
0
K
11
#3
pitercio
¿Esto qué es, del mundotoday?
0
K
12
#8
Antipalancas21
#3
No esel del Mundo de Microsoft y sus chapuzas.
1
K
37
#4
lonnegan
Soy uno de ellos.
0
K
11
#11
ansiet
#4
Yo otro
0
K
10
#5
verocla
Me suena al feijo, que no es presi por que no quiere
0
K
10
#2
Leon_Bocanegra
#0
www.meneame.net/story/hostia-realidad-microsoft-casi-1-000-millones-pc
0
K
10
#12
Juanjolo
*
En cada versión de Windows pasa lo mismo me acuerdo yo de Windows 3.1 a Windows 95, todo en mundo quería cambiar
De 95 a 98 también
De 98 a ME también y lleno de errores
A xp tampoco costó, pero leches con xp, ahí empezó el bloqueo
Y desde este punto nadie quiere actualizar a una versión nueva
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
