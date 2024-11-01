Hostia de realidad a Microsoft: casi 1.000 millones de PC siguen funcionando con Windows 10 y la mitad no pueden (o no quieren) pasar a Windows 11

Microsoft lleva haciendo sistemas operativos desde hace prácticamente 40 años y por alguna razón, tenemos un patrón que suele incluir un SO bueno y uno malo. Podemos irnos a 20 años atrás con Windows XP como un gran sistema operativo, pero Vista no llegó a estar a la altura o después con Windows 7 otro gran SO, pero Windows 8 fue un desastre. Tras esto nos encontramos en la época actual, donde Windows 10 es considerado un sistema operativo mejor que Windows 11 y esto es algo en lo que coinciden muchas personas.
| etiquetas: windows , 10 , 11 , cuota , mercado