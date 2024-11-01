·
16
meneos
140
clics
Lo de Windows 11 ya es un mal chiste: su última actualización la lía de nuevo
La actualización a Windows 11 KB5071142 dispara dos bugs insólitos que impactan en el Explorador de archivos y la pantalla de bloqueo.
windows
,
chiste
,
última
,
actualización
13
3
0
22 comentarios
13
3
0
#1
doramono
windows 11 es un aborto malparido
2
K
49
#2
Antipalancas21
#1
Muchos usuarios siguen con W10, es lógico el W11 es la mayor mierda creada por Microsft de despues de W8.
0
K
20
#4
doramono
*
#2
yo use windows 8.1 durante más de un lustro, es más ágil que w10
1
K
36
#7
Antipalancas21
#4
Y el 8 pelado lo usaste.
0
K
20
#10
doramono
#7
no, nunca
0
K
20
#5
tul
#2
dadle la patada ya al muerto de redmon y pasaos a linux.
2
K
33
#6
Antipalancas21
#5
Yo hace ya años que se la di, MInt y tan contento con el.
6
K
83
#9
Aitr
#6
Otro con mint por aquí.
Cuando sacas actualizaciones que nadie busca, que nadie quiere, que nadie necesita y que nadie ha pedido y además lo haces de la forma más chapucera posible, con mil fallos que se encadenan y dejando muchos equipos obsoletos es lo que tiene. Y yo que me alegro de que en esta oleada haya gente que esté descubriendo Linux.
5
K
76
#20
frankiegth
*
#9
#6
. No hay dos sin tres, llevo varios años usando Linux Mint y lo único malo que puedo decir de él es que no lo sacaron en 1995.
1
K
29
#8
kosako
#5
Que no!
0
K
10
#13
tul
#8
toma que falta te va hacer!
1
K
30
#15
kosako
#13
Llevo tres días intentando recuperar el historial de jellyfin de una Raspberry que me petó porque se llenó su sd (error de dirección) y no he tenido cojones. Todo por ssh.
Tengo el stock de vaselina a tope, señor mío!
Linux no es tan amigable como pretendéis que sea. Y lo digo lleno de rencor!
0
K
10
#16
tul
#15
si puedes saca la sd de la raspi, pinchala a un pc y realiza una copia con dd, te va a ser mucho menos engorroso trabajar sobre la copia en un pc que sobre la tarjeta directamente
1
K
30
#17
pip
#15
¡por supuesto que no lo es! La infórmatica es muy compleja y gestionar esa complejidad siendo "amigable" es muy complicado. La complejidad crece más rápido de lo que podemos hacerla amigable.
Manejar un sistema operativo es algo para técnicos expertos, no para usuarios. Los usuarios lo que deben de manejar son aplicaciones.
0
K
10
#21
soberao
#15
¿No tenías una copia de seguridad de respaldo?
0
K
13
#22
prejudice
#15
para la próxima puedes hacer copias de seguridad contra b2 que tiene una capa gratuita bastante generosa
0
K
7
#18
kreepie
Micro$oft haciendo microsoftadas. Décadas demostrando que siempre puede cagarla y que seguimos sin usar alternativas libres y gratis bastante menos coñazo.
0
K
11
#12
pip
Necesito usar Windows porque necesito programar en Windows, pero estoy retrasando la migración de Windows 10 a Windows 11 todo lo que puedo.
0
K
10
#14
Catacroc
Yo el unico Win11 que tengo es administrado por mi empresa y los de TI no instalan parches hasta estar seguros de todo por lo que estas mierdas no las vemos. Pero menudo descontrol llevan los de Microsoft con el Windows.
0
K
10
#3
Javi_Pina
La IA son los nuevos becarios.
0
K
10
#11
vituwaf
Los programadores de Microsoft están obligados a usar la IA.
0
K
7
#19
Sevende
Aprovecho el envío para escuchar pedir recomendación:
Tengo un Surface Laptop Go 3, i5, 8Gb y ahora le pondré un 512gb para poder usar Ubuntu y W11.
Básicamente quiero aprender a manejarme bien en linux y mantendré el windows por si acaso.
Ya he buscado en reddit, y másomenos tengo todo preparado. Iba a poner Ub24 pero he leído que la 25 funciona muy bien en el surface.
¿Alguien tiene alguna recomendación al respecto? Gracias
0
K
7
