Hacienda desconfía de "la llamativa amortización de una hipoteca" por Montoro con los ingresos conocidos

Hacienda advierte a la Fiscalía Anticorrupción y al juez del caso Montoro de la "llamativa amortización de una hipoteca" de 300.000 euros por parte del exministro de Hacienda del PP con respecto a la renta declarada durante los años correspondientes a este préstamo.
| etiquetas: montoro , pp , corrupción
¡Ah, no! Perdón, el de esta cita es Rato.
Jodete, cazador cazado
Bueno lo mismo todavía se lo preparan para irse de rositas cual Aplana
¿No sabes que hay un caso abierto contra Montoro?
Informe presentado en el tribunal que está investigando el caso:
De dichos datos se apuntó que se observarían gaps que eventualmente pudieran revelar una aparente insuficiencia de fondos/ahorro para amortizar los más de 300.000€ declarados", concreta el informe ya en manos del titular de la plaza número 2 de instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona. En esta causa se investiga una presunta trama de tráfico de influencias para favorecer fiscalmente a empresas gasistas mediante modificaciones legales a cambio de precio