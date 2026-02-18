edición general
Hacienda desconfía de "la llamativa amortización de una hipoteca" por Montoro con los ingresos conocidos

Hacienda advierte a la Fiscalía Anticorrupción y al juez del caso Montoro de la "llamativa amortización de una hipoteca" de 300.000 euros por parte del exministro de Hacienda del PP con respecto a la renta declarada durante los años correspondientes a este préstamo.

Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador *
Es el mercado, amigo.

¡Ah, no! Perdón, el de esta cita es Rato.
0 K 20
Kantinero #4 Kantinero
Justicia poética, este que amenazaba con inspecciones de hacienda a todo el que no era de su cuerda
Jodete, cazador cazado
Bueno lo mismo todavía se lo preparan para irse de rositas cual Aplana
0 K 12
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues que investigue, ME CAGO EN LA PUTA DE OROS, al resto no van con tanto cuidado. Te auditan hasta los pelos del culo.
0 K 12
angelitoMagno #5 angelitoMagno *
#1 Pero si eso es lo que están haciendo :-|
¿No sabes que hay un caso abierto contra Montoro?

Informe presentado en el tribunal que está investigando el caso:
De dichos datos se apuntó que se observarían gaps que eventualmente pudieran revelar una aparente insuficiencia de fondos/ahorro para amortizar los más de 300.000€ declarados", concreta el informe ya en manos del titular de la plaza número 2 de instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona. En esta causa se investiga una presunta trama de tráfico de influencias para favorecer fiscalmente a empresas gasistas mediante modificaciones legales a cambio de precio
0 K 17
#3 jaramero
Es su hacienda y se la folla como quiere.
0 K 7

