6
meneos
21
clics
Hacienda aprueba una bajada fiscal de hasta 591 euros para salarios por debajo de 20.000€
Montero anuncia la actualización de la deducción vigente en el IRPF para adaptarla a la subida del SMI aprobada este martes, hasta los 1.221 euros
actualidad
#5
Josecoj
#4
A ti, todo lo que fuera acabar con la sociedad del bienestar y llevarnos al infierno te parecería bien
2
K
31
#1
Findeton
Me parece bien, ojalá se extenidera al resto.
3
K
23
#2
Quillotro
#1
Tranqui, cuando gobierne el PP se extenderá (y aumentará) a los que ganan más de 100.000.
1
K
31
#4
Findeton
#2
Me parecería bien, y también a todos los demás.
3
K
23
#6
Edheo
#4
Claro, y que cada cual se pague su salud, y se haga sus carreteras, y que los quiten todos
0
K
7
#7
Geirmund
#4
Vamos, que yo tengo que pagar la seguridad jurídica, la mano de obra, las líneas de suministros... de las empresas pero ellas no pagan mis servicios mínimos.
1
K
21
#9
Ludovicio
#7
Ese cree que tales cosas se deberían pagar particularmente a una empresa privada.
Cree que, en una sociedad sin estado público, una empresa privada va a defender sus derechos habiendo otros que pueden pagar más.
0
K
12
#3
Spirito
Me parece bien que los que menos tienen puedan ir levantando cabeza, que no haya tanta desigualdad social, económica... máxime cuando es gente que trabaja.
0
K
8
#8
Macnulti_reencarnado
Que ganas tengo de leer una noticia que diga que todos los españoles trabajan y ganan más de 20k euros. Mientras tanto, aquí la gente consolándose.
0
K
8
#10
taSanás
*
Es una “rebaja” fiscal, o es hacer que la subida de SMI nos es un lastre fiscal?
Vamos, han deflactado el IRPF para que no joda el SMI. Pero los demás, esos que sigan apoquinando con marginales de millonario
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
