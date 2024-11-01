edición general
7 meneos
11 clics
HACIA EL 8M 2026. Por un feminismo socialista, internacionalista y antiimperialista, contra la guerra, el capitalismo y el patriarcado

HACIA EL 8M 2026. Por un feminismo socialista, internacionalista y antiimperialista, contra la guerra, el capitalismo y el patriarcado

La extrema derecha y los Gobiernos de diferente tinte político empujan para hacer retroceder los derechos conquistados por el movimiento de mujeres y disidencias, así como de grandes sectores de la clase trabajadora. Esto lo podemos ver en los últimos acontecimientos ocurridos en EE.UU con las políticas contra las personas trans y con el aparato parapolicial del ICE contra las y los migrantes, o en Argentina contra los derechos de la clase trabajadora. Sin embargo, también vemos respuestas de lucha y resistencia.

| etiquetas: izquierda , 8m , feminismo , socialismo , antiimperialismo , capitalismo
6 1 3 K 61 politica
7 comentarios
6 1 3 K 61 politica
MIrahigos #1 MIrahigos
¡La hostia, esa gente con tanta lucha no debe tener tiempo para nada!. Entre la militancia y currar se les va la vida.
4 K 50
#5 Banshee2x *
#1 Por eso muchas han convertido la militancia en su trabajo.
3 K 44
Brickdeleche #6 Brickdeleche
#1 Hasta podria parecer que te estas riendo de gente que dedica practicamente todo su tiempo libre a organizarse para hacer frente a las putas mierdas que nos comemos.
2 K 28
vicvic #3 vicvic
No sigo mucho ese tema pero me ha sorprendido que la marcha en Barcelona registrarse solo 23.000 personas aprox y el año pasado fuera el doble, lejos de máximos de 2019 con 200.000 personas.

Con la incorporación de temas ajenos como la vivienda o Palestina y la radicalizacion de sus postulados muchas personas (mujeres y hombres), se han dado cuenta de que todo este tinglado no va de igualdad real y esta totalmente politizado.
2 K 35
#4 Tensk
#3 Unos cuantos nos dimos cuenta hace ya años. Está bien que se vayan dando cuenta más.
2 K 31
Veelicus #2 Veelicus
Vamos a mezclar todo en una batidora y a ver que sale... por favor, hoy es el dia internacional de la mujer.
1 K 18
salchipapa77 #7 salchipapa77
La gente normal se está asustando con tanto eslógan friki. Al final se ha adueñado del movimiento los de siempre. Que si feminismo anticapitalista, antiimperialista, que si no sé qué del patriarcado cishetero normativo, que si feminismo antiespecista y bobadas que hace que la gente salga corriendo.

El año que viene serán aún menos.
0 K 7

menéame