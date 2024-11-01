HACIA EL 8M 2026. Por un feminismo socialista, internacionalista y antiimperialista, contra la guerra, el capitalismo y el patriarcado

La extrema derecha y los Gobiernos de diferente tinte político empujan para hacer retroceder los derechos conquistados por el movimiento de mujeres y disidencias, así como de grandes sectores de la clase trabajadora. Esto lo podemos ver en los últimos acontecimientos ocurridos en EE.UU con las políticas contra las personas trans y con el aparato parapolicial del ICE contra las y los migrantes, o en Argentina contra los derechos de la clase trabajadora. Sin embargo, también vemos respuestas de lucha y resistencia.