HACIA EL 8M 2026. Por un feminismo socialista, internacionalista y antiimperialista, contra la guerra, el capitalismo y el patriarcado

La extrema derecha y los Gobiernos de diferente tinte político empujan para hacer retroceder los derechos conquistados por el movimiento de mujeres y disidencias, así como de grandes sectores de la clase trabajadora. Esto lo podemos ver en los últimos acontecimientos ocurridos en EE.UU con las políticas contra las personas trans y con el aparato parapolicial del ICE contra las y los migrantes, o en Argentina contra los derechos de la clase trabajadora. Sin embargo, también vemos respuestas de lucha y resistencia.
Con la incorporación de temas ajenos como la vivienda o Palestina y la radicalizacion de sus postulados muchas personas (mujeres y hombres), se han dado cuenta de que todo este tinglado no va de igualdad real y esta totalmente politizado.
El año que viene serán aún menos.