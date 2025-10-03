edición general
Haaretz: La operación de influencia israelí destinada a instalar a Reza Pahlavi como sha de Irán

Citizen Lab descubrió que una red en línea difundió vídeos falsos durante los ataques aéreos de Israel contra la prisión de Evin, en Teherán. Una investigación de TheMarker y Haaretz revela las campañas en línea en lengua persa financiadas indirectamente por Israel. [eng] Traducción en #1. Relacionada: Jerusalem Post: El Mossad incita a las protestas en Irán, según un mensaje en farsi de agentes con manifestantes www.meneame.net/story/jerusalem-post-mossad-incita-protestas-iran-segu

NPCMeneaMePersigue
A principios de 2023, Reza Pahlavi realizó su primera visita oficial a Israel. Es el hijo del último shah de Irán, quien fue derrocado en la Revolución Islámica de 1979 y reemplazado por el régimen de los ayatolás.
La visita del príncipe heredero iraní, un título mencionado por su anfitriona israelí, la entonces ministra de Inteligencia (y actual ministra de Ciencia) Gila Gamliel, fue cubierta por los medios israelíes, incluida la reportaje de Haaretz. Los reporteros hicieron eco de la línea…   » ver todo el comentario
Antipalancas21
El padre fue tan asesino como los ayatolas y encima ladrón consumado.
#6 Juantxi
#4 El padre de un traidor, puesto por ingleses y soviéticos, que hicieron abdicar a su padre, tras haber invadido Irán e 1941. Expulsarlo fue una liberación para el pueblo iraní, lo alones que cayeron en un estado ultra-confesional.
Veelicus
Que casualidad oiga que ultimamente no deja de salir este pajaro en unos cuantos sitios...
Jointhouse_Blues
De Ayatola a Ayotropeor. La maldición de los países con petroleo que no rinden vasallaje al imperio continua.
#5 diablos_maiq
No se notaba apenas
