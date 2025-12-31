Guerra de precios de las balizas V16 en vísperas de su obligatoriedad

Las operadoras, grandes superficies y distribuidores ‘online’ ofertan por entre 25 y 40 euros este dispositivo, necesario desde el 1 de enero. Faltan apenas horas para que el calendario marque el 1 de enero de 2026, una fecha que supone un antes y un después para los 30 millones de conductores en España. El tradicional triángulo de emergencia, aquel plástico reflectante que nos ha acompañado durante décadas, tiene las horas contadas.En su lugar, la baliza V16 conectada se erige como el único sistema legal para señalizar incidentes en carretera