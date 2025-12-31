edición general
1 meneos
20 clics

Guerra de precios de las balizas V16 en vísperas de su obligatoriedad

Las operadoras, grandes superficies y distribuidores ‘online’ ofertan por entre 25 y 40 euros este dispositivo, necesario desde el 1 de enero. Faltan apenas horas para que el calendario marque el 1 de enero de 2026, una fecha que supone un antes y un después para los 30 millones de conductores en España. El tradicional triángulo de emergencia, aquel plástico reflectante que nos ha acompañado durante décadas, tiene las horas contadas.En su lugar, la baliza V16 conectada se erige como el único sistema legal para señalizar incidentes en carretera

| etiquetas: baliza , v16 , homolgada , guerra , precios , comercios , online
1 0 0 K 20 actualidad
5 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
En el plano mercantil, se ha desatado una guerra de precios para responder a la inquietud de los conductores de dónde comprar la baliza más barata. Si hace apenas un año adquirir una baliza homologada suponía un desembolso de entre 50 y 60 euros, la cercanía de la fecha límite ha provocado un desplome vertical del coste hasta por debajo de los 30 euros en algunos casos., Yo ayer vi en una cadena de tiendas fisicas de toda España la misma que vende correos pero a 30€ ya, MGI.
0 K 20
Ovlak #2 Ovlak *
Y si alguno tiene un coche que no va a coger en los próximos días (o le gusta arriesgar) le sugiero que espere una o dos semanas que se la regalarán con el bollycao. Está el mercado saturadísimo de las balizas de marras y las venden hasta en los estancos. Va a empezar una guerra total de precios y el que no entre en ella se las va a comer con patatas y ketchup. Y conste que yo la cogí ya hace mes y medio por 20€. No me extrañaría verlas por 15 o 10 euros.
1 K 18
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 En tiendas de chuches las he visto yo.
0 K 20
Pacofrutos #3 Pacofrutos
- ¿Qué hace ese tío sangrando encima de tu coche?
- ¿No has oído lo de la paliza obligatoria?
- Baliza, Paco. Es baliza...
- Vaya, con razón se quejaba...
0 K 16
Muzaman #4 Muzaman
#3 cuñao seal of aproval.

PD: me he reido.
0 K 9

menéame