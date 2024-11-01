La guerra en Irán ha puesto a prueba la tecnología militar de China contra las fuerzas estadounidenses [eng]

Según los analistas, los inhibidores israelíes ya no pueden engañar a los drones con coordenadas falsas; el hardware BDS-3 simplemente rechaza la interferencia, manteniendo una tasa de éxito de posicionamiento del 98%. El sistema de navegación también podría mejorar la precisión de puntería. El BeiDou-3 opera con una arquitectura de triple frecuencia diseñada para minimizar la interferencia atmosférica. Otra característica destacada es la capacidad de comunicación por mensajes cortos (SMC) de BeiDou, que permite redirigir los drones al instante