Según los analistas, los inhibidores israelíes ya no pueden engañar a los drones con coordenadas falsas; el hardware BDS-3 simplemente rechaza la interferencia, manteniendo una tasa de éxito de posicionamiento del 98%. El sistema de navegación también podría mejorar la precisión de puntería. El BeiDou-3 opera con una arquitectura de triple frecuencia diseñada para minimizar la interferencia atmosférica. Otra característica destacada es la capacidad de comunicación por mensajes cortos (SMC) de BeiDou, que permite redirigir los drones al instante
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Los puntos técnicos donde BeiDou presenta una ventaja estratégica actual:
( 1 ) Arquitectura de Constelación Triple: A diferencia del GPS, que solo usa satélites en órbita media (MEO), BeiDou combina satélites en MEO, IGSO (órbita inclinada) y GEO (estacionarios). Esto ofrece una mayor visibilidad de satélites en zonas críticas como Oriente Medio y Asia, mejorando la… » ver todo el comentario
Y el problema lo arreglamos quejándonos del tiempo y haciendo todo lo posible por evitar la especulación,
a ver que si cogeis un puto libro de historia veréis que decían que han hecho toda la historia.
Israel bombardea, manda millones de refugiados, la gente vota a la derecha que tiene comprada antiinmigracion, que le da dinero y financia su guerra epstein.
Incluso mataron 192 personas con Al-Qaeda el 11M para que fueramos a sus guerras. Y por eso el salario real 30 años congelados, pisos imposibles, genocidio cultural, la gente sin poder vivir..
Es aznar en los papeles de Epstein. Espabilad que estáis sirviendo a una élite satánica que va a por todos...