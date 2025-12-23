edición general
La guerra contra Papá Noel: los países donde la Navidad está prohibida

El día de Navidad es festivo en más de ciento cincuenta países, ya sea en su versión gregoriana (el 25 de diciembre) o juliana (el 7 de enero, en los países de mayoría Ortodoxa donde la iglesia sigue usando el calendario juliano). En muchos de los países donde se celebra la Navidad los cristianos son una minoría, como sucede en Irak, la India, Indonesia, Egipto, Corea del Sur o Kazajistán. En otros lugares no es festivo pero las comunidades cristianas locales lo celebran igualmente tanto en sus casas como en la calle.

Guanarteme #2 Guanarteme
Hace un montón de años, allá por los noventa, unos tíos míos estaban "muy sensibles" y decidieron que no querian Navidad de ninguna clase; se fueron a Marruecos.

Pues a la vuelta mi tía hecha unos demonios: "nada más llegar al hotel en Marrakech nos encontramos un árbol de navidad que llegaba al techo y todos los moros joyeux noël, madame, joyeux noël, qué espanto!"

Lo que nos reímos de ellos.... ¿No decías que no querías navidad? xD
3 K 49
#4 Daniel2000
#2 Ya claro ... "familia sensible", que no quiero navidad, y en lugar de dejar de ir a centros comerciales y al centro de la ciudad ... se van a Marruecos.

En fin.
2 K 36
Guanarteme #7 Guanarteme
#4 Cuando vives en la calle más comercial de la ciudad, la única opción para ahorrarte el pitote es largarte. ;)
1 K 26
#14 Daniel2000
#7 Conozco gente, que durante la semana de fallas (petardos desde las 08:00 AM), fiesta, pasacalles, música hasta las 03:30 AM ... decide irse unos días de Valencia.

Pero eso de irse fuera de España por que no aguantan la Navidad ( ¿ se van un mes entero ?), no se Rick ...
0 K 15
#12 Borgiano
#2 La historia que emocionó a Spielberg.
1 K 20
#16 pirat
Resulta curioso como en este capitalismo que se supone cubriría la variada demanda y vacíos de mercado, tiende a una dictatorial uniformidad sin ofrecer alternativa a los que desearíamos no ser aplastados por la hipocresía imperante.
Será tan difícil ofrecer páginas sin cukis, coches con la mínima tecnología, fiestas de fin de año y nacimiento del nuevo sin retórica religiosa aderezada de hipocresía anglosajona. A mí me parecen vacíos de mercado que aunque puedan parecer minoritarios permitirían a muchos más "salir del armario" reivindicando el criterio propio ante el borreguerismo y la necesidad de adscripción de los acomplejados carentes de personalidad que nos arrastran a todos los los demás.
#2
#2
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
En los países cristianos o de tradición cristiana como justifican a Papá Noel en la Navidad cristiana? :popcorn:
0 K 20
frg #3 frg
#1 ¡Cómo lo has a jlstificar!, ¡con un anuncio de Speed Cola! xD
0 K 11
Sawyer76 #6 Sawyer76
#1 ¿Qué hay que justificar? En los países de tradición cristiana se pueden celebrar tradiciones paganas junto con las religiosas. No entiendo cual es tu duda, ¿no vives en España? ¿no se celebra Halloween junto con el día de los santos? ¿Alguien ha puesto alguna pega alguna vez a eso?
Pregunta lo equivalente en un país musulmán si eso, a ver que te dicen.
3 K 55
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#9 Nicolás de Bari, norte de Europa, el color rojo de CocaCola…

Díselo a la curia te pongo ejemplos en #8
El obispo de la ciudad italiana de Noto (Sicilia, sur), Antonio Staglianò, dijo a los niños que Papá Noel "es un personaje imaginario y no una persona real"
0 K 20
MoñecoTeDrapo #18 MoñecoTeDrapo *
#11 bueno, la tradición también inventó que los "magos de oriente" eran tres y reyes y cómo se llamaban.
0 K 11
Sawyer76 #13 Sawyer76
#8 Me pegas 4 noticias chorras absolutamente irrelevantes a las que nadie hace caso ni tienen ningún impacto en la sociedad. Que pretendas poner en duda que en los países avanzados de tradición cristiana se toleran otras creencias, paganas o del tipo que sea, es para reirse de lo ricículo que es.

deja de lado a los musulmanes y sus países,

Si claro, porque a esos por lo que sea no te interesa jamás criticarlos y la comparación con tu intento absurdo de crítica les dejaría peor que mal parados.
1 K 22
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo
#1 ¿No sabes quién fue Nicolás de Bari?
0 K 11
arturios #15 arturios *
#9 Que, por cierto, era turco y murió en Turquía y fue enterrado allí, pero unos piratas de Bari (Italia) se llevaron el cadáver del santo para tener un atractivo turístico en su ciudad, luego, vaya usté a saber por qué, fue asimilado con otros personajes del norte de Europa y con otras tradiciones que poco o nada tiene que ver con las saturnales navidades.
0 K 12
Expat_Guinea_Ecuatorial #17 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#15 No era turco, Turquia ni existia en aquel momento porque los invasores no habian llegado aun. Se habria definido como griego
0 K 11
mono #5 mono
Ya sé donde ir de vacaciones esta navidad, me tienen harto ya
0 K 13
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
"Amado líder" no es un concepto soviético como insinúa el artículo, sino una movida específicamente norcoreana.
0 K 11

menéame