La guerra contra Papá Noel: los países donde la Navidad está prohibida

El día de Navidad es festivo en más de ciento cincuenta países, ya sea en su versión gregoriana (el 25 de diciembre) o juliana (el 7 de enero, en los países de mayoría Ortodoxa donde la iglesia sigue usando el calendario juliano). En muchos de los países donde se celebra la Navidad los cristianos son una minoría, como sucede en Irak, la India, Indonesia, Egipto, Corea del Sur o Kazajistán. En otros lugares no es festivo pero las comunidades cristianas locales lo celebran igualmente tanto en sus casas como en la calle.
Pues a la vuelta mi tía hecha unos demonios: "nada más llegar al hotel en Marrakech nos encontramos un árbol de navidad que llegaba al techo y todos los moros joyeux noël, madame, joyeux noël, qué espanto!"
Lo que nos reímos de ellos.... ¿No decías que no querías navidad?
Pero eso de irse fuera de España por que no aguantan la Navidad ( ¿ se van un mes entero ?), no se Rick ...
Será tan difícil ofrecer páginas sin cukis, coches con la mínima tecnología, fiestas de fin de año y nacimiento del nuevo sin retórica religiosa aderezada de hipocresía anglosajona. A mí me parecen vacíos de mercado que aunque puedan parecer minoritarios permitirían a muchos más "salir del armario" reivindicando el criterio propio ante el borreguerismo y la necesidad de adscripción de los acomplejados carentes de personalidad que nos arrastran a todos los los demás.
Pregunta lo equivalente en un país musulmán si eso, a ver que te dicen.
Díselo a la curia te pongo ejemplos en #8
El obispo de la ciudad italiana de Noto (Sicilia, sur), Antonio Staglianò, dijo a los niños que Papá Noel "es un personaje imaginario y no una persona real"
deja de lado a los musulmanes y sus países,
Si claro, porque a esos por lo que sea no te interesa jamás criticarlos y la comparación con tu intento absurdo de crítica les dejaría peor que mal parados.
