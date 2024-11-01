edición general
Guardiola termina plegándose a Vox y le ofrece entrar en el gobierno a cambio de su apoyo

María Guardiola, cercada por la violencia machista y el enchufismo familiar a días de las elecciones. La reelegida presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha terminado plegándose a la extrema derecha y ha ofrecido a Vox entrar en un Ejecutivo de coalición a cambio de su apoyo en la investidura.

OCLuis
Si quieres dejamos los argumentos y pasamos a las cifras de las muertes provocadas por la gestión del pp: residencias, yak42, atentados en las estaciones de tren, protocolos de la vergüenza en la pandemia, muertos por la gestión de la dana en valencia, etc...
OCLuis
Se alía la derecha con la ultraderecha para seguir matando españoles a mansalva ahorrándose unos dineros por el camino y culpando al gobierno central mientras tanto.
Y los españoles votando muerte.

Imaginaros que no son partidos sino setas y que no vas a votar sino al monte a recoger setas.

¿Quien es tan #€€#@ para llevarse a su casa setas que se sabe que si las comes te matan? :palm: :palm: :palm:
AlaarLowe
#3 Y los españoles votando muerte.

"Claro, si votar a la derecha es votar muerte, yo voy a votar muerte."

Los argumentos de algunos dan entre risa y pena :palm:
ur_quan_master
Vaya sorpresa! Estoy colapsado!
Battlestar
Y la noticia es?
obmultimedia
#1 No quería café y le dieron dos tazas.
