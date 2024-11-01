Guardiola termina plegándose a Vox y le ofrece entrar en el gobierno a cambio de su apoyo

María Guardiola, cercada por la violencia machista y el enchufismo familiar a días de las elecciones. La reelegida presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha terminado plegándose a la extrema derecha y ha ofrecido a Vox entrar en un Ejecutivo de coalición a cambio de su apoyo en la investidura.
Y los españoles votando muerte.
Imaginaros que no son partidos sino setas y que no vas a votar sino al monte a recoger setas.
¿Quien es tan #€€#@ para llevarse a su casa setas que se sabe que si las comes te matan?
"Claro, si votar a la derecha es votar muerte, yo voy a votar muerte."
Los argumentos de algunos dan entre risa y pena