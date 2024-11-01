edición general
14 meneos
15 clics
Guardiola amplía el Gobierno para meter a Vox y encomienda a la extrema derecha las competencias de protección ambiental

Guardiola amplía el Gobierno para meter a Vox y encomienda a la extrema derecha las competencias de protección ambiental

Según el reparto de competencias, la extrema derecha ostentará una vicepresidencia, en manos del líder de Vox, Óscar Fernández, que también será consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. El partido ultra también gestionará Agricultura, Ganadería y Medio Natural, cuyo responsable será el diputado autonómico Juan José García, desde donde se hará cargo de la conservación y protección del medio ambiente, los toros y la caza, además de todas las competencias de gestión de la PAC.

| etiquetas: extremadura , politica , gobierno , pp , vox
11 3 0 K 103 actualidad
18 comentarios
11 3 0 K 103 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 kaos_subversivo
Los que niegan el cambio climático llevando medioambiente...
Que será lo siguiente, un torero de consejero de cultura? :troll:
13 K 146
#2 kondnado
#1 El bobo cuidando a los borregos.
1 K 21
#4 Leziabell
#1 creo que lo que mas les importa es lo de la gestión de la PAC.
1 K 18
Deviance #15 Deviance
#4 Y la desregulación.
0 K 12
Aokromes #5 Aokromes
#1 bienestar animal :troll:
0 K 10
makinavaja #6 makinavaja
#1 En Valencia ya pusieron a un toreo como consejero de cultura... :troll: :troll: :troll:
1 K 26
#8 vGeeSiz
#1 jajajaja verdad, es como tener a un filósofo de ministro de sanidad
0 K 10
#17 kaos_subversivo
#8 para seguir con la analogía tal vez deberia ser un homeópata y no un filósofo, pero tu a lo tuyo
0 K 12
aruleno #10 aruleno
#1 O fachascal en la consejeria de trabajo.
1 K 10
Supercinexin #11 Supercinexin
#1 Los que venían a reducir el gobierno, quitar la grasa de la Administración , adelgazar al Estado... haciendo hueco y expandiendo el Gobierno y trayendo más butacas y poltronas para sus nuevos kolegas.

Los liberatas tan contentos todos, claro, aplaudiendo como putas focas: al menos no les gobierna la malvada izquierda.
1 K 32
hazardum #12 hazardum *
#1 Ya pusieron a activistas misandricas en el ministerio de igualdad, parece que a todos les mola lo de poner a gente contraria en sitios donde no deben, lo siguiente será poner a Abascal de ministro de extranjería.
3 K 14
pitercio #14 pitercio
#1 sería duplicidad de cargos, cuando ya deben estar muy ocupados en las brigadas anti incendios.
0 K 15
#16 perej
#1 me suena que ya lo tuvimos por la terreta...no difiere tanto de un pepero random, al final.
0 K 11
sermad #7 sermad
Lo siento por los bosques extremeños...
1 K 14
Kantinero #3 Kantinero
MAGA made in Spain, hasta la Guardiola va cogiendo color naranja
0 K 12
Malinke #13 Malinke
De desprotección ambiental.
0 K 11
mariettica #18 mariettica
pues eso... Una consejeria para llevárselo calentito por no hacer nada
0 K 10
patadevaca #9 patadevaca
Y nosotros pagaremos amargamente el que haya querido ser princesita...
0 K 8

menéame