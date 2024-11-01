Guardiola amplía el Gobierno para meter a Vox y encomienda a la extrema derecha las competencias de protección ambiental

Según el reparto de competencias, la extrema derecha ostentará una vicepresidencia, en manos del líder de Vox, Óscar Fernández, que también será consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. El partido ultra también gestionará Agricultura, Ganadería y Medio Natural, cuyo responsable será el diputado autonómico Juan José García, desde donde se hará cargo de la conservación y protección del medio ambiente, los toros y la caza, además de todas las competencias de gestión de la PAC.