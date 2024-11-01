La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras registrar el convento

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Laura García de Viedma, la exabadesa del convento de Belorado, tras un registro realizado por orden del Juzgado de Briviesca (Burgos), según han informado a EFE fuentes de la investigación.
| etiquetas: exabadesa , belorado
Se va a parir el hábito, joder.
2454 Toda manera de tomar y de usar injustamente un bien ajeno es contraria al séptimo mandamiento. La injusticia cometida exige reparación. La justicia conmutativa impone la restitución del bien robado.
www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a7_sp.html
Edito: ha habido casos extremos como Napoleon, el mismo que le dijo a un cardenal que podria acabar con la Iglesia si se lo propusiera (con la famosa respuesta de el religioso: el clero lleva siglos intentandolo y no lo hemos conseguido), sus medidas contra la Iglesia y tal para al final acabar su vida solicitando la extrema uncion, para lo cual la Iglesia le mando un cura a la remota Isla de Santa Helena, habiendo pedido permiso a Inglaterra
Curiosamente se tapan Enel seno de la SMI casos de depredadores sexuales, pero como le toques el oro al obispo vas a la justicia secular.
Dolor de corazón
Propósito de enmienda
Y no me acuerdo que más.... Ja ja
El segundo procedimiento penal abierto por el tribunal burgalés comenzó a
Propongo, por las buenas, para que se pronuncie algún director meneante.
Resulta irónico que tengan que detener una monja, si es que ya lo dijo un juez: la ley está hecha para el robagallinas.