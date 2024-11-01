edición general
La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras registrar el convento

La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras registrar el convento

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Laura García de Viedma, la exabadesa del convento de Belorado, tras un registro realizado por orden del Juzgado de Briviesca (Burgos), según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Feindesland #7 Feindesland
Espera, que van a condenar a prisión a una monja de clausura.

Se va a parir el hábito, joder.

xD xD xD
#1 Pitchford
Es que lo de robar y luego confesarse para ir al cielo es tan tentador.. Parece ideado por el demonio..
Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Para que una confesion sea valida uno de los requisitos es tratar de reparar el daño causado, Esto sale en el catecismo

2454 Toda manera de tomar y de usar injustamente un bien ajeno es contraria al séptimo mandamiento. La injusticia cometida exige reparación. La justicia conmutativa impone la restitución del bien robado.

www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a7_sp.html
#8 Pitchford
#5 Pero si te lo gastas y no hay reparación no pasa nada.. confesión en la extremaunción y al cielo en avión..
Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#8 Otro requisito es el arrepentimiento sincero, si no lo hay, la confesion no es valida por mas que el cura la imparta

Edito: ha habido casos extremos como Napoleon, el mismo que le dijo a un cardenal que podria acabar con la Iglesia si se lo propusiera (con la famosa respuesta de el religioso: el clero lleva siglos intentandolo y no lo hemos conseguido), sus medidas contra la Iglesia y tal para al final acabar su vida solicitando la extrema uncion, para lo cual la Iglesia le mando un cura a la remota Isla de Santa Helena, habiendo pedido permiso a Inglaterra
frg #14 frg
#5 Ya reparas el daño cuando mueres. Hasta entonces el círculo virtuoso de pecar y arrepentirse.
ur_quan_master #22 ur_quan_master *
#5 a no ser que robes al obispo. En ese caso te va la Guardia Civil y no hay arrepentimiento ni restauración ni confesión que valgan.

Curiosamente se tapan Enel seno de la SMI casos de depredadores sexuales, pero como le toques el oro al obispo vas a la justicia secular.
#28 MADMax2
#5 examen de conciencia
Dolor de corazón
Propósito de enmienda
Y no me acuerdo que más.... Ja ja
Dramaba #16 Dramaba
#1 Son sus (milenarias) costumbres y... :troll:
#20 CrudaVerdad
#1 es mucho más fácil el cristianismo evangélico: haz todo el mal que te de la gana y tan sólo es decirte a ti mismo que crees en Jesús y listo: salvación garantizada, directo al paraíso.
#27 Pitchford
#20 Really? Tomo nota...
#4 laruladelnorte
La ex abadesa y las monjas de Belorado tienen al menos dos causas penales abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca. La primera está relacionada con la venta por 121.000 euros de 1,7 kilos de oro de la comunidad clarisa de Belorado por parte de García de Viedma, Susana Mateo (sor Sion) y Zayda Pinar (sor Myryam). Las tres están investigadas como presuntas autoras de un delito de estafa.
El segundo procedimiento penal abierto por el tribunal burgalés comenzó a

security_incident #10 security_incident
#4 Sor Sión y Sor Myryam....
Stieg #13 Stieg
Una monja a la cárcel, como en 1935... Tienen razón los fachas, se acerca otra guerra civil :troll:
JanSmite #25 JanSmite
Según los informes, han encontrado un laboratorio, 3 toneladas de peyote, 5 de fentanilo y 500 millones de maravedíes entre doblones y reales de a ocho.
#6 sliana
esta era la que decia que no se debian a la ley de los hombres sino a la de dios?
pitercio #11 pitercio *
#6 Dios proveerá... En wallapop :troll:
zanguangaco #3 zanguangaco
Los domingos 2.
efectogamonal #2 efectogamonal
Menuda puta secta la iglesia católica apostólica y romana {0x1f525}
#19 llegaelinvierno
Es la detención más importante de hoy, por eso es portada de Meneame.
makinavaja #17 makinavaja
Los únicos que pueden robar legalmente son los de la iglesia católica, lo que la abandonan no,.... se siente.... :-D :-D
estemenda #18 estemenda *
#_5 Análisis de conciencia => arrepentimiento => propósito de enmienda. Son las partes de las que se compone el sacramento de confesión y tras eso uno recibe la absolución casi automáticamente, para el propósito de enmienda sirve no reincidir, la reparación del mal causado formaría parte si eso de la penitencia que te imponga el cura después, pero con un par de rezos suele librar uno.
consuerte76 #21 consuerte76
Han robado bebes durante décadas, que se puede esperar...
Spirito #24 Spirito
Esto ya da para serie en Netflix. xD

Propongo, por las buenas, para que se pronuncie algún director meneante. :popcorn:
#26 Anais33
Se las ido la pinza totalmente
#23 Tecar
A la iglesia lo de robar nunca se le ha dado mal.
Resulta irónico que tengan que detener una monja, si es que ya lo dijo un juez: la ley está hecha para el robagallinas.
:troll:
#15 bodegas1960
Pobrecilla. Total, por vender unas estampitas y unas figuritas de escayola viejas y roñosas que estaban tiradas por ahí. Fijo que se puso a limpiar, las encontró y, en lugar de tirarlas, se le ocurrió venderlas para sacar algo para comer. Que la pobre tiene pinta de pasar hambre.
