Groenlandia se abre al diálogo con Trump, pero rechaza cualquier "fantasía de anexión"

Groenlandia se abre al diálogo con Trump, pero rechaza cualquier "fantasía de anexión"

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ha reclamado este lunes respeto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha afeado su retórica intervencionista y, si bien ha dejado la puerta abierta a la negociación, no así a las "fantasías" de una eventual anexión.

etiquetas: groenlandia , trump , estados unidos , anexión , dinamarca , nielsen
23 comentarios
Comentarios destacados:        
pip
"La puntita nada más".
8
pip
USA ya no es aliado de Europa, y eso es durísimo de aceptar, pero cuanto antes lo aceptemos mejor. Evidentemente que no hace ninguna gracia, porque enemistarse abiertamente con USA significa pasarlo mal.

Y los Europeos pues, a pesar de todo, vivimos bastante bien. Es una decisión difícil, decir amén a todo lo que quiera el fascio americano nos permite seguir calentitos y comiendo bien. Huir hacia adelante.

Ya nos pasó con Hitler. Mira que el hombre se rearmaba, amenazaba, invadía cosas. Pero nosotros oye, conciliadores hasta el final, intentando llegar a acuerdos con él como sea.

It's very dificult todo esto.
5
#8 username
#7 con la de traidores que tenemos en el parlamento, vamos aviaos
4
Sinfonico
#7 Siempre podemos aliarnos con los chinos, que son la actual primera potencia mundial, el naranjito les tiene miedo y eso nos ayudaría, pero, como bien dice #8 hay muchos políticos traidores, o vendidos,en España y en Europa
0
pip
#12 yo la verdad, no tengo ni puta idea de que podemos hacer porque es una situación jodidamente compleja

Lo que si sé, por lo que la historia nos ha enseñado, es que hacerle el caldo gordo al fascismo solo lleva a la destrucción de todo, incluyendo los propios fascistas. Este nuevo gran dictador acabará dando un autogolpe de estado y será el propio pueblo americano el que empiece a sufrirlo también de verdad.
Y hay un riesgo evidente de que salte todo a tomar por culo en otra guerra mundial.
0
Sinfonico
#13 El pueblo americano lleva años votando a quienes les quitan sanidad y se gastan ese dinero en armas y en operaciones internacionales para crecimiento del ego del mandatario de turno.
Muy listos es evidente que no son, porque votar en contra de tus propios intereses es de ser tonto, pero tonto tonto xD
1
pip
#14 claro, todos los dictadores han tenido distintos grados de apoyo popular. Incluso apoyo popular mayoritario. Hasta que es demasiado tarde.
1
Un_señor_de_Cuenca
#7 Somos Grecia cuando el Imperio Romano tenía su hegemonía. El sitio apreciado por su cultura, lo "fisno" para educarse, pero un dominio más al que esclavizar.
2
Tarod
#17 Qué buena metáfora.
2
Tarod
#7 Hay una accion indidual para todo europeo: Dejar de consumir / utilizar / viajar a USA. no es facil, y dolerá, pero es el primer paso.
0
Guanarteme
- ¡Tú, dame tu cartera!

- Sí, pero no digas que te la "doy", vamos a decir que es un "regalito", que así es menos humillante para mí

:palm: :palm: :palm: :palm:
4
powernergia
Solo son 50.000 habitantes, es cuestión de poner el dinero suficiente.

Pero Groenlandia acaba en manos de EEUU.
3
Aguarrás
La jodieron ya. :palm:
2
skaworld
Que hagan un referendum, creo que hay un modelo de papeleta para este tipo de cosas que pueden utilizar  media
2
#16 PerritaPiloto
Si ya tienena base aérea de Thule. Solo hace falta que hagan una carretera a otra parte donde quieran prospectar mineral y ponerse a ello.

¿Quien se lo va a impedir Nanuk con unos arpones frente a tipos con chalecos antibalas y fusiles de asalto?
1
Cometeunzullo
Los pantalones hasta los tobillos.
1
WcPC
Groenlandia ya es de USA, pero Trump quiere ser el presidente que hizo crecer USA después tras casi 1 siglo...
Trump solo entiende la fuerza y Dinamarca no muestra fuerza.
1
#6 Chuache_cientifico
¿Diálogo? ¿Y qué van a dialogar exactamente con este matón?
1
cocolisto
Como se nota que Jens Frederik Nielsen no quiere seguir los pasos de Maduro. ¡Pasen sres, pasen!.
0
Un_señor_de_Cuenca
Ya hemos visto tantas cosas increíbles que esta será una más. Ahora nos parece un disparate. Dentro de un mes estaremos hablando de cooperación, soberanía compartida, protección del territorio de la OTAN y esas cosas, y EE.UU. tendrá su propio gobernador en Groenlandia.
0
camvalf
La única negociación que existe en estos casos es mandarle a tomar por donde amarga el pepino.
0
Asimismov
Ya sabemos qué es lo que hacen los lluesei con los indígenas; los sionistas con los gazatíes; ... que se lo tomen con calma.
0
Expat_Guinea_Ecuatorial
Dinamarca fue uno de los paises (si no recuerdo mal) que apoyo a España cuando Marruecos invadio el islote de Perejil. Esperemos que el gobierno sepa devolver el apoyo
0

