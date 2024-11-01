Groenlandia se abre al diálogo con Trump, pero rechaza cualquier "fantasía de anexión"

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ha reclamado este lunes respeto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha afeado su retórica intervencionista y, si bien ha dejado la puerta abierta a la negociación, no así a las "fantasías" de una eventual anexión.
Y los Europeos pues, a pesar de todo, vivimos bastante bien. Es una decisión difícil, decir amén a todo lo que quiera el fascio americano nos permite seguir calentitos y comiendo bien. Huir hacia adelante.
Ya nos pasó con Hitler. Mira que el hombre se rearmaba, amenazaba, invadía cosas. Pero nosotros oye, conciliadores hasta el final, intentando llegar a acuerdos con él como sea.
It's very dificult todo esto.
Lo que si sé, por lo que la historia nos ha enseñado, es que hacerle el caldo gordo al fascismo solo lleva a la destrucción de todo, incluyendo los propios fascistas. Este nuevo gran dictador acabará dando un autogolpe de estado y será el propio pueblo americano el que empiece a sufrirlo también de verdad.
Y hay un riesgo evidente de que salte todo a tomar por culo en otra guerra mundial.
Muy listos es evidente que no son, porque votar en contra de tus propios intereses es de ser tonto, pero tonto tonto
- Sí, pero no digas que te la "doy", vamos a decir que es un "regalito", que así es menos humillante para mí
Pero Groenlandia acaba en manos de EEUU.
¿Quien se lo va a impedir Nanuk con unos arpones frente a tipos con chalecos antibalas y fusiles de asalto?
Trump solo entiende la fuerza y Dinamarca no muestra fuerza.