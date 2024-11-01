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Gratis y totalmente legal: más de 4.000 series y películas en el Netflix que lanza Wikipedia

Gratis y totalmente legal: más de 4.000 series y películas en el Netflix que lanza Wikipedia

La plataforma tiene apenas dos años de vida, pero su contenido no deja de crecer gracias a la participación de los usuarios. Wikipedia viene a ponerle remedio con WikiFlix, una plataforma totalmente legal con más de 4.000 series y películas que ya está disponible en España. WikiFlix lleva en pie desde 2024, y desde entonces su catálogo no ha dejado de crecer con películas y series de dominio público. Por tanto, su visionado no es ilegal, ya que bebe no solo de Wikidata, sino también de otros repositorios, como Youtube. Para acceder a WikiFlix

| etiquetas: gratis , plataforma , 4.000 , series , películas , wikiflix , wikipedia
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5 comentarios
20 3 0 K 294 cultura
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Esperaos a que se entere Cerezo...
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Malinke #4 Malinke
#2 según leía me acordaba de Cerezo.
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Malinke #3 Malinke
A Cerezo que os mando.
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yende #1 yende
No la conocía, le pegare un ojo! URL: www.wikiflix.lat/
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#5 tpm1
¿Qué mierda es esta? Entro y veo una peli de "quiero comerme tu páncreas" y al pulsar no hace nada; uso el buscador de la izquierda, me aparecen resultados pero tampoco puedo hacer clic en ellos, ...
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