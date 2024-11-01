Gratis y totalmente legal: más de 4.000 series y películas en el Netflix que lanza Wikipedia

La plataforma tiene apenas dos años de vida, pero su contenido no deja de crecer gracias a la participación de los usuarios. Wikipedia viene a ponerle remedio con WikiFlix, una plataforma totalmente legal con más de 4.000 series y películas que ya está disponible en España. WikiFlix lleva en pie desde 2024, y desde entonces su catálogo no ha dejado de crecer con películas y series de dominio público. Por tanto, su visionado no es ilegal, ya que bebe no solo de Wikidata, sino también de otros repositorios, como Youtube. Para acceder a WikiFlix