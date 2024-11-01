Gran victoria para el código abierto ya que Alemania respalda el formato de documento abierto (Open Document) [ENG]

Alemania ha estandarizado estrictamente sus requisitos de documentos digitales. El Deutschland-Stack
(en alemán), el nuevo marco de infraestructura digital soberana del país, nombra sólo dos formatos de documentos que las administraciones públicas pueden utilizar: ODF y PDF/UA. Los formatos de documentos propietarios de Microsoft como .doc, .ppt y .xls no están incluidos.
Europa está completamente cautiva de la tecnología norteamericana pero un buen comienzo sería exigir a todas las administraciones que todos los documentos oficiales necesariamente usasen un estándar de código libre.
No somos ni remotamente conscientes de la que… » ver todo el comentario