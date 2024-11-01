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Gran victoria para el código abierto ya que Alemania respalda el formato de documento abierto (Open Document) [ENG]

Gran victoria para el código abierto ya que Alemania respalda el formato de documento abierto (Open Document) [ENG]

Alemania ha estandarizado estrictamente sus requisitos de documentos digitales. El Deutschland-Stack (en alemán), el nuevo marco de infraestructura digital soberana del país, nombra sólo dos formatos de documentos que las administraciones públicas pueden utilizar: ODF y PDF/UA. Los formatos de documentos propietarios de Microsoft como .doc, .ppt y .xls no están incluidos.

| etiquetas: código abierto , open document , alemania , respalda , soberanía europea
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3 comentarios
15 3 0 K 167 tecnología
Desideratum #2 Desideratum *
EEUU jamás hubiera permitido que una empresa extranjera fuese la que proporcionase la tecnología informática de la que dependiese su administración o sectores estratégicos como la banca e incluso la energía y las telecomunicaciones.

Europa está completamente cautiva de la tecnología norteamericana pero un buen comienzo sería exigir a todas las administraciones que todos los documentos oficiales necesariamente usasen un estándar de código libre.

No somos ni remotamente conscientes de la que…   » ver todo el comentario
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makinavaja #1 makinavaja
Ya era hora de dejar de utilizar formatos propietarios de una empresa, que los cambia cuando quiere, y se pasa la compatibilidad por el forro...
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hormiga_cartonera #3 hormiga_cartonera *
Que las administraciones públicas utilicen o promuevan el uso de software o infraestructura Estadounidense solo demuestra la ignorancia de la clase política. Es una negligencia hasta tal punto el perder la soberanía tecnológica más básica que debería estar penado como traición. Para evitar también las presiones de lobbies.
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menéame