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La gran estafa de la memoria: por qué el primer gadget de la historia nos volvió más tontos

La gran estafa de la memoria: por qué el primer gadget de la historia nos volvió más tontos

Hubo un tiempo, mucho antes de que delegáramos nuestra inteligencia en el silicio y los algoritmos de Mountain View, en el que el saber no se almacenaba en la nube, sino en el músculo estriado de la memoria. En su Fedro, Platón —ese cronista implacable de la decadencia del logos— nos regala una fábula que hoy, en plena resaca digital de 2026, suena a profecía cumplida: el mito de Theuth.

| etiquetas: filosofía , arte y letras , dialéctica , mayéutica , memoria , platón
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3 comentarios
11 1 0 K 353 cultura
#1 eqas *
Lo que Platón denuncia a través de Thamus es el nacimiento de la falsa sabiduría. El lector, rodeado de rollos de papiro (o de pestañas abiertas en el navegador o de respuestas generadas en un chat de IA), devora datos sin procesarlos, creyéndose sabio cuando solo es un acumulador de ecos. Es la diferencia entre el conocimiento que se posee y la información que meramente se consulta.

Es una maravilla. Gracias #0
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Autarca #3 Autarca
Me ha gustado, aunque estoy muy en desacuerdo con él

Creo que a estas alturas de la película, nadie puede afirmar con seriedad que los libros han sido un atraso para la humanidad
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#2 Hynkel
Onvre, mejon zabe hescrivir ke no zabe. :troll:

Y también se ha dicho que desde que tenemos los móviles hemos dejado de saber memorizar los números de los demás. Y que desde que se googlean las cosas, los vendedores de enciclopedias se han tenido que reciclar.

No digamos ya si nos toca sobrevivir un mes sin el supermercado abierto.

El progreso tiene estas cosas, para ir a cotas más altas hay que automatizar las más bajas.
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menéame