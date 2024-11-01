La gran estafa de la memoria: por qué el primer gadget de la historia nos volvió más tontos

Hubo un tiempo, mucho antes de que delegáramos nuestra inteligencia en el silicio y los algoritmos de Mountain View, en el que el saber no se almacenaba en la nube, sino en el músculo estriado de la memoria. En su Fedro, Platón —ese cronista implacable de la decadencia del logos— nos regala una fábula que hoy, en plena resaca digital de 2026, suena a profecía cumplida: el mito de Theuth.
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Es una maravilla. Gracias #0
Creo que a estas alturas de la película, nadie puede afirmar con seriedad que los libros han sido un atraso para la humanidad
Y también se ha dicho que desde que tenemos los móviles hemos dejado de saber memorizar los números de los demás. Y que desde que se googlean las cosas, los vendedores de enciclopedias se han tenido que reciclar.
No digamos ya si nos toca sobrevivir un mes sin el supermercado abierto.
El progreso tiene estas cosas, para ir a cotas más altas hay que automatizar las más bajas.