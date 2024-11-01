De la 'gracia' de un petardo al sufrimiento de las personas con TEA y los animales: “No es nada necesario”

Los afectados reivindican otras alternativas de diversión visual, como los fuegos artificiales silenciosos, mientras transitan este periodo navideño encogidos por la imprevisibilidad de un petardo; las ordenanzas municipales que prohíben su uso apenas se respetan
| etiquetas: fuegos artificiales , petardos , animales
Cosas que también hacen mucho ruido y molestan a esas personas y animales:
-La gente que grita en el bar cuando se marca un gol.
-Los borrachos a las 3am.
-Las motos con el tubo de escape trucado.
-Los anormales que pitan si tardas 0,001ms en arrancar el coche en cuanto se pone verde el semáforo.
-La señora que tiene que decirle a todo el vecindario que goza el sexo.
Los conciertos
Las caceroladas...
Anda que no hay mierdas que hacen ruido.
#4 Empezando por los propios perros.
Por otra parte, el debate de los petardos siempre gira en torno a mascotas y gente con pas, cuando los que mas jodido lo tienen son aquellos que padezcan cardiopatias.