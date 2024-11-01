edición general
De la 'gracia' de un petardo al sufrimiento de las personas con TEA y los animales: “No es nada necesario”

Los afectados reivindican otras alternativas de diversión visual, como los fuegos artificiales silenciosos, mientras transitan este periodo navideño encogidos por la imprevisibilidad de un petardo; las ordenanzas municipales que prohíben su uso apenas se respetan

Andreham #2 Andreham
Blablabla, la misma mierda de siempre y por algún motivo se ha decidido hacer hincapié en los petardos.

Cosas que también hacen mucho ruido y molestan a esas personas y animales:
-La gente que grita en el bar cuando se marca un gol.
-Los borrachos a las 3am.
-Las motos con el tubo de escape trucado.
-Los anormales que pitan si tardas 0,001ms en arrancar el coche en cuanto se pone verde el semáforo.
-La señora que tiene que decirle a todo el vecindario que goza el sexo.
UsuarioXY #4 UsuarioXY
#2 las charangas de las fiestas
Los conciertos
Las caceroladas...
Anda que no hay mierdas que hacen ruido.
termopila #8 termopila *
#2 #4 se nota que no tenéis animales que se asustan con los petardos o familiares con TEA… y hasta los cojones de pone ejemplos de otras cosas para no solucionar el problema, en este caso como hay otras cosas que hacen ruido para que solucionar los petardos. Espero que no apliquéis el mismo criterio cuando estéis enfermos, como hay gente muriendo en el mundo para que me voy a tomar este tratamiento, para que acabar con esta guerra si hay otras guerras en el mundo, …
crycom #9 crycom *
#2 Los follaperros se ofenden y molestan mucho un día al año, mientras los demás tenemos que aguantar ladridos, meados y mierdas todo el resto del año.

#4 Empezando por los propios perros.
Doisneau #6 Doisneau *
#2 El partido que implemente en españa radares acusticos para las carreteras y haga que se tomen en serio desde las ffccse las quejas de ruido tiene mi voto para siempre. He vivido en zonas en las que acabas totalmente desquiciado, es algo que te puede dejae muy tocado por desgaste continuo y nos pasa a todos en menor o mayor grado y esta totalmente normalizado.

Por otra parte, el debate de los petardos siempre gira en torno a mascotas y gente con pas, cuando los que mas jodido lo tienen son aquellos que padezcan cardiopatias.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Teniendo drones acabarán desapareciendo
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 No sé qué decirte, hay mucho mongolo al que le mola el estruendo de los petardos.
#5 joseac
No entiendo porqué la mayoría de las que salen en estos artículos sobre petardos y perros son mujeres... yo creo que muchas les refuerzan ese miedo a los perros sin darse cuenta...., este fin de año lo vi en directo con una de la familia, sonaban petardos a lo lejos y el perro se inquietaba un poco pero nada importante, pues ella lo miraba con cara de pena a cada ruido y le decía "pobre, pobre" cuando los expertos te dicen justo lo contrario, que no le des importancia para que el perro esté tranquilo, que si te ve nervioso, él se va a poner mas.
Lerena #7 Lerena
Creo que cualquiera con un poco de sentido común entendería que nada hace tanto ruido como un petardazo.
