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Google está usando IA para cambiar titulares de noticias: no creas todo lo que ves en tu página de resultados

Google está usando IA para cambiar titulares de noticias: no creas todo lo que ves en tu página de resultados

Google está llevando a cabo un experimento que cambia los titulares de las noticias que publican medios informativos y muestra otros generados con IA. Así lo reporta The Verge, que se ha visto directamente impactado por esta situación. De acuerdo con el citado medio, en los últimos meses sus artículos empezaron a mostrar titulares que no eran los originales en la página de resultados de Google. Voceros de la compañía de Mountain View le confirmaron que se trata de una prueba "pequeña", y que no se limita a portales informativos.

| etiquetas: ia , google , modificar , cambiar , titulares , clickbait , manipulación
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8 comentarios
15 3 0 K 189 actualidad
ochoceros #1 ochoceros
Eso ya lo inventé yo para Menéame xD

greasyfork.org/es/scripts/470248-meneame-net-edición-generalísimo

A ver si me fichan
:hug:  media
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josde #2 josde
#1 Seguramente ya te tiene fichado alguno en Menéame. :troll:
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ochoceros #3 ochoceros
#2 En el punto de mira más de uno ¬¬
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#4 DotorMaster
La finalidad principal de la IA va a terminar siendo la manipulación de la realidad hasta el punto de que sea imposible distinguir lo real de lo falso.
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ochoceros #6 ochoceros
#4 ¿Porno bajo demanda? :roll:
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#7 DotorMaster
#6 me refería más al trabajo de "Winston Smith" pero totalmente automatizado.
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#8 Eukherio
#4 Va a terminar... o ya lo está siendo. Las redes están petadas de noticiaa, vídeos e infografías falsas generadas por IA. Creo que ya he debido ver centenares de vídeos falsos hechos con IA: productos de limpieza haciendo magia, cámaras de seguridad falsas, perfiles de influencers que son todo fotos y vídeos hechos por IA, etc.
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almoss #5 almoss
Si cambiasen los titulares clickbait por otros sinceros, todos saliamos ganando :troll:
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menéame