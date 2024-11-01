Google está usando IA para cambiar titulares de noticias: no creas todo lo que ves en tu página de resultados

Google está llevando a cabo un experimento que cambia los titulares de las noticias que publican medios informativos y muestra otros generados con IA. Así lo reporta The Verge, que se ha visto directamente impactado por esta situación. De acuerdo con el citado medio, en los últimos meses sus artículos empezaron a mostrar titulares que no eran los originales en la página de resultados de Google. Voceros de la compañía de Mountain View le confirmaron que se trata de una prueba "pequeña", y que no se limita a portales informativos.