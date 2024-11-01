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Google bloquea más de 8.300 millones de anuncios
La compañía intensifica su estrategia contra el fraude publicitario con el apoyo de inteligencia artificial, priorizando la detección preventiva y la suspensión de cuentas.
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Bombástico
Hola, ¿quieres ganar 3000€ en cinco minutos y sin levantarte del sofá?
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fastbrian
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A Google que vas!
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Sacronte
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Para que me voy a levantar del sofá si ya hay maduras calientes en mi zona...
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Pocos me parecen.
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manbobi
Anuncios de putas no, que mnm se hunde
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Ha sido Google , no he sido yo .
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yoma
Luego que sigan con los que propagan bulos.
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kreator
Por la noche tengo una IA que genera entre 400 y 4000€, apúntate aquí!
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Pacman
Y en YouTube? Está imposible de ver nada sin bloqueadores
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