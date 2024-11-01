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Google bloquea más de 8.300 millones de anuncios

Google bloquea más de 8.300 millones de anuncios

La compañía intensifica su estrategia contra el fraude publicitario con el apoyo de inteligencia artificial, priorizando la detección preventiva y la suspensión de cuentas.

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9 comentarios
5 1 0 K 73 actualidad
Bombástico #2 Bombástico
Hola, ¿quieres ganar 3000€ en cinco minutos y sin levantarte del sofá?
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#8 fastbrian
#2 A Google que vas!
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Sacronte #9 Sacronte
#2 Para que me voy a levantar del sofá si ya hay maduras calientes en mi zona...
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#1 Grahml
Pocos me parecen.
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manbobi #4 manbobi
Anuncios de putas no, que mnm se hunde
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pepel #7 pepel
#4 Ha sido Google , no he sido yo .
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yoma #3 yoma
Luego que sigan con los que propagan bulos. :troll:
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#6 kreator
Por la noche tengo una IA que genera entre 400 y 4000€, apúntate aquí!
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Pacman #5 Pacman
Y en YouTube? Está imposible de ver nada sin bloqueadores
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menéame