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Gonzalo Bernardos, economista: “Si hacemos dos viviendas en vez de una en el mismo espacio, duplicamos la satisfacción de la población"

Gonzalo Bernardos, economista: “Si hacemos dos viviendas en vez de una en el mismo espacio, duplicamos la satisfacción de la población"

Aumentar la oferta para responder a la irrefrenable demanda requiere soluciones adaptadas a las circunstancias actuales.

| etiquetas: gonzalo bernardos , vivienda
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22 comentarios
7 1 0 K 77 actualidad
#1 xaxipiruli
Menuda pedrada en la cabesa
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obmultimedia #11 obmultimedia *
#1 y añadió después "y si en lugar de hacer dos viviendas en el mismo lugar hacemos 50 lo convertimos en nichos, rentabilidad a perpetuidad! " :troll:
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Furiano.46 #2 Furiano.46
No, no es el mundotoday....
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Eibi6 #5 Eibi6
#2 pero si Telecinco en los 90s este quiere vivir en melrose place
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TipejoGuti #6 TipejoGuti
#2 no, es Gonzalo en estado puro ...lleva más años diciendo tonterías que elmundotoday :-D
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javierchiclana #3 javierchiclana
Si hacemos 6 en el mismo espacio sextuplicamos la satisfacción. Grande Gonzalo. :shit:
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Jack29 #17 Jack29
Yo que vengo del mundo IT, cuando hay que hacer cosas, cero excusas. Si se puede hacer, se hace. Que hay que conectar un Chirimboloco con un Grumbo, se hace.

A mi me gustaria que los economistas de los cojones dejaran de inventarse excusas y vacas esfericas con sus teorías obsoletas y pretenciosamente antisociales.
Que no es sostenible (a tu juicio) las pensiones y hay que privatizarlas? No queremos eso, a hacer bien tu puto trabajo.
Que hay que hacer pisos de 50m2? No queremos eso, a hacer…   » ver todo el comentario
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Ainur #18 Ainur
#17 Hay pocos economistas y mucho dogmático que cómo mucho saber hacer bien un excel.
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termopila #9 termopila
A ver es que tampoco nos podemos poner a discutir todo lo que dice el tonto del pueblo…
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Dene #14 Dene
Y si repartimos tu sueldo entre 4 ni te imaginas!!
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fofito #7 fofito
El "donde comen dos comen tres" de la especulación
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Blackat #12 Blackat
Pasa lo mismo si metemos 20 pollas en su boca ? Pregunto...es para un amijos...bueno , para 20 en concreto
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Poplíteo #16 Poplíteo
Es el alcalde el que quiere que los vecinos sean el alcalde!
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#13 kaos_subversivo
Como le sentaria a este hombre que se prohibieran las viviendas de mas de 200m2?

Asi de su chalet podemos hacer cuatro
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#19 Marisadoro
Director del Máster en Asesoría, Gestión y Promoción Inmobiliaria de la Universitat de Barcelona.

www.masterinmobiliarioub.es/
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XtrMnIO #15 XtrMnIO *
Este tío también se ha dado a las drogas?
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TipejoGuti #4 TipejoGuti *
A ver, este señor lleva décadas demostrando que no acierta una.
Si "eso" lo dice Gonzalo, ten por seguro que "eso" no es...
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ombresaco #22 ombresaco
Si le dejaran de pagar a él y le pagaran a 2 economistas, se duplicaría la cantidad de economistas con sueldo
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Tontolculo #8 Tontolculo *
Creo que el plan es poco ambicioso, pudiendo hacer 4 viviendas en vez de una en el mismo espacio, para cuadruplicar la satisfacción de la población no sé por qué quedarse solo con duplicarla
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javiy #10 javiy
eso ya lo inventó hizo mi casero de 2010. Dividió el salón en dos para enchufar dos habitaciones más. Primero iba a ser un salón más pequeño y ...¡tachán! acabaron siendo dos habitaciones más.
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#20 gumerjam
Si le dan dos patadas en los huevos en vez de una también se dobla el nivel de satisfacción.
Sobretodo del que las da
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#21 rystan
Al final quedarán camas en plan hotel cápsula con mini espacios compartidos.
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menéame