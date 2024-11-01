edición general
Gonzalo Bernardos, economista: "En España hay casas por 80.000 euros que pueden ser tu mejor plan de pensiones"

El problema es que los precios están disparados, pero eso no desanima al profesor de Economía de la Universidad de Barcelona: "Dos salarios mínimos, en buena parte de España, pueden comprar una vivienda, porque pagan menos de cuota hipotecaria que de alquiler", sostiene. Eso sí, el experto explica que "el problema que tienen estas personas son que no tienen ahorro previo. Porque estamos siempre pensando en Barcelona y Madrid, pero hay muchas viviendas en España por 120.000 euros, 100.000 y hasta por 80.000. Y, en Zafra, por 30.000", dice.

Menudo bastardo....
Esta gente intenta hacernos creer al resto que el lugar donde vivimos es un "bien económico" no el lugar donde vivimos...
Mierda de ser humano.
En otra intervención reciente, en el podcast Finec Talks, Bernardos insistió en la misma idea: dice que aquellos que quieran comprarse una casa deben hacerlo con prisa, aun así, reconoce al entrevistador que "hubiera sido mejor el año pasado". "Asesoro a mi hija para que se compre una, porque si no se la compra ya, va a tener que pagar muchísimo dinero más y ya veremos si puede comprársela... Oye, y las que están bien no me da tiempo ni a ir a verlas: se venden solas", añadió el profesor Bernardos.
