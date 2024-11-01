Gonzalo Bernardos, economista: "En España hay casas por 80.000 euros que pueden ser tu mejor plan de pensiones"

El problema es que los precios están disparados, pero eso no desanima al profesor de Economía de la Universidad de Barcelona: "Dos salarios mínimos, en buena parte de España, pueden comprar una vivienda, porque pagan menos de cuota hipotecaria que de alquiler", sostiene. Eso sí, el experto explica que "el problema que tienen estas personas son que no tienen ahorro previo. Porque estamos siempre pensando en Barcelona y Madrid, pero hay muchas viviendas en España por 120.000 euros, 100.000 y hasta por 80.000. Y, en Zafra, por 30.000", dice.